Google zmienia regulamin. Warto to wiedzieć

Gigant z Mountain View poinformował o aktualizacji warunków korzystania z usługi Google One. Przynosi ona istotną nowość. Jest też mowa o „okresowej zmianie cen” z określonych powodów.

Użytkownicy Google One będą mogli kupować środki na AI

Użytkownicy w Polsce mają do wyboru 10 pakietów Google One z płatnością co miesiąc i 5 z płatnością raz na rok (płatne z góry). Część z nich zawiera dostęp do narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję (zakres różni się od pakietu). Wkrótce subskrybenci usługi Google One będą mogli kupować środki na AI, aby uzyskać dostęp do funkcji opartych na AI w usługach Google i z nich korzystać.

W związku z tym wprowadzono funkcję podglądu zużycia środków na AI przez innych członków grupy rodzinnej. Subskrybenci pakietów Google One mogą bowiem współdzielić miejsce na dane z nawet 5 innymi osobami. Co ważne: nikt nie ma dostępu do cudzych danych, tj. zdjęć, filmów, plików czy e-maili.

Środki na AI mogą wygasnąć po określonym czasie, który jest podawany w momencie ich zakupu. Można je będzie kupić bezpośrednio od Google lub od osoby trzeciej albo podmiotu stowarzyszonego.

Google może zmienić cenę subskrypcji Google One

Subskrypcja Google One co do zasady jest aktywowana na czas nieokreślony i można z niej zrezygnować w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych. Amerykanie poinformowali, że mogą „okresowo zmieniać” ceny subskrypcji oraz ceny środków na AI – na przykład z powodu inflacji, zmian w obowiązujących podatkach, zmian ofert promocyjnych, zmian dotyczących Google One lub zmieniających się potrzeb firmy.

Zmieniona cena zacznie obowiązywać po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Użytkownik otrzyma powiadomienie co najmniej 30 dni przed pobraniem opłaty za następny okres rozliczeniowy (miesiąc lub rok, w zależności od wybranej opcji). Google będzie wymagało zaakceptowania nowej ceny – jeśli klient nie wyrazi zgody na podwyżkę, subskrypcja zostanie anulowana po zakończeniu opłaconego wcześniej okresu.

Zapowiedziane zmiany zaczną obowiązywać 18 grudnia 2025 roku. Dalsze korzystanie z subskrypcji Google One po tej dacie będzie oznaczało akceptację nowych warunków.

Kolejny pakiet Google One dostępny w Polsce – Google AI Plus

Osoby zainteresowane subskrypcją Google One i dostępem do narzędzi AI mają od teraz możliwość wykupienia pakietu Google AI Plus. Jego standardowa cena to 34,99 złotych miesięcznie (nie ma opcji płatności raz na rok z góry). W ramach promocji można z niego korzystać przez pierwsze dwa miesiące za 16,99 złotych miesięcznie.

Pakiet Google AI Plus zapewnia dostęp do:

200 GB miejsca na dane w Zdjęciach Google, na Dysku Google i w Gmailu,

aplikacji Gemini z 2.5 Pro i ograniczonym dostępem do Veo 3.1,

Flow z ograniczonym dostępem do Veo 3.1,

Whisk z Veo 3,

Notebook LM z „większym dostępem”,

Gemini w Gmailu, Dokumentach, Vids i innych usługach,

a także 200 punktów do wykorzystania na AI.