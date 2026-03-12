Ten smartfon ma imponujący akumulator. I będzie dostępny w Europie

Nowy smartfon Energizer P30K Apex został wyposażony w akumulator o imponującej pojemności, który według deklaracji producenta wystarczy nawet na cały miesiąc użytkowania, zanim nadejdzie pora podpiąć urządzenie do ładowarki.

Smartfon Energizer P30K Apex ma akumulator o pojemności aż 30000 mAh

W lutym 2024 roku firma Avenir Telecom zaprezentowała smartfon Energizer Hard Case P28K, wyposażony w akumulator o pojemności 28000 mAh, którego cenę w Europie ustalono na 249,99 euro. Teraz do oferty tej marki dołączył smartfon Energizer P30K Apex z jeszcze większą baterią, bo cechującą się pojemnością aż 30000 mAh.

Energizer P30K Apex (źródło: Avenir Telecom)

Według producenta taki zapas energii wystarczy na nawet cały jeden miesiąc użytkowania, a dzięki obsłudze ładowania przewodowego o mocy 66 W będzie można naładować akumulator relatywnie szybko. Smartfon Energizer P30K Apex może zatem sprawdzić się w sytuacjach, gdy ktoś pracuje w miejscach, gdzie nie ma swobodnego dostępu do gniazdka.

Akumulator o pojemności 30000 mAh to nie jedyna mocna strona smartfona Energizer P30K Apex

Choć akumulator o pojemności 30000 mAh to zdecydowanie najważniejszy element tego modelu, to producent nie potraktował po macoszemu pozostałej specyfikacji. Smartfon Energizer P30K Apex wyposażono bowiem również w 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej oraz (wystarczająco wydajny) procesor MediaTek Dimensity 7300 2,5 GHz (4 nm).

Sprzęt oferuje też obiecująco zapowiadające się zaplecze fotograficzne, ponieważ na jego tyle umieszczono aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, któremu towarzyszą jeszcze dwa „oczka” (50 Mpix i 2 Mpix; producent nie precyzuje ich przeznaczenia), a na przodzie kolejny 50 Mpix aparat. Do tego na pokładzie jest moduł NFC i system Android 16 oraz 6,95-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2460×1080 pikseli.

Niestety, waga całej konstrukcji nie jest na dziś znana, ale należy się przygotować, że może to być ponad pół kilograma, ponieważ wspomniany wyżej smartfon Energizer Hard Case P28K waży 570 gramów. Wiadomo natomiast, że cechuje się ona odpornością IP69K.

Smartfon Energizer P30K Apex będzie dostępny w Europie. Jego cena jest już znana

Firma Avenir Telecom oficjalnie poinformowała, że smartfon Energizer P30K Apex trafi do sprzedaży w Europie w czerwcu 2026 roku, a jego cenę ustalono na 399 euro, co dziś jest równowartością około 1700 złotych. Urządzenie będzie objęte 3-letnią gwarancją producenta.