Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7 - fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl
Promocje

Ten Samsung nigdy nie był tak tani. Promocja bez żadnego haczyka

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Promocje
Ten Samsung nigdy nie był tak tani. Promocja bez żadnego haczyka

Każdy smartfon Samsunga prędzej czy później tanieje. Wystarczy cierpliwie poczekać, aby zaoszczędzić kilkaset, a nawet więcej złotych. W tym przypadku jest taniej o prawie 2000 złotych.

Mega promocja na składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 zadebiutował 10 lipca 2025 roku i spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem za sprawą swojej smukłości, ponieważ rozłożony ma grubość zaledwie 4,2 mm, a złożony 8,9 mm. W dodatku wiele osób zachwyciło się niebieską wersją kolorystyczną, która jest najbardziej promowana od 1. dnia.

W dniu premiery Samsung Galaxy Z Fold 7 kosztował od 8799 złotych za wersję 12/256 GB. W przeszłości pojawiały się promocje, dzięki którym można było kupić wariant z większą ilością pamięci w cenie modelu z mniejszym „dyskiem” albo dostać jakiś sprzęt producenta z Korei Południowej w gratisie.

Tym razem mamy jednak do czynienia z promocją, którą lubicie najbardziej, czyli obniżką ceny. Nie musicie płacić pełnej kwoty, a potem wnioskować o zwrot – po prostu kupujecie smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 w konfiguracji 12/256 GB za 6999 złotych.

Promocja obejmuje czarną i niebieską wersję kolorystyczną, i obowiązuje wyłącznie w sklepie RTV Euro AGD do 27 października 2025 roku, aczkolwiek jest wysoce prawdopodobne, że sklep wcześniej wyprzeda wszystkie egzemplarze w obniżonej cenie. Nie przypominam bowiem sobie, żeby kiedykolwiek wcześniej smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 kosztował tak mało.

Gdzie kupić? Recenzja

Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256 GB

czarny składany smartfon samsung galaxy z fold 7 foldable smartphone black
ok. 6999 zł
(Przybliżona cena z dnia: 13 października 2025)
RTV Euro AGD
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Jest też jeszcze jedna promocja na składany smartfon – typu „flip”

Przy okazji warto przypomnieć, że również w sklepie RTV Euro AGD wciąż obowiązuje promocja na składany smartfon Xiaomi Mix Flip. W jego przypadku także mamy do czynienia z najniższą ceną w historii (w oficjalnej polskiej dystrybucji). Za sprawą obniżki model ten kosztuje o ponad połowę mniej niż w dniu premiery w Polsce.

Promocja na składany smartfon Xiaomi Mix Flip obowiązuje jednak jedynie do jutra, tj. 14 października 2025 roku, zatem musicie szybko podjąć decyzję o ewentualnym zakupie.

Zobacz również

Obserwuj nas