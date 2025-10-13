Ten Samsung nigdy nie był tak tani. Promocja bez żadnego haczyka

Każdy smartfon Samsunga prędzej czy później tanieje. Wystarczy cierpliwie poczekać, aby zaoszczędzić kilkaset, a nawet więcej złotych. W tym przypadku jest taniej o prawie 2000 złotych.

Mega promocja na składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 zadebiutował 10 lipca 2025 roku i spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem za sprawą swojej smukłości, ponieważ rozłożony ma grubość zaledwie 4,2 mm, a złożony 8,9 mm. W dodatku wiele osób zachwyciło się niebieską wersją kolorystyczną, która jest najbardziej promowana od 1. dnia.

W dniu premiery Samsung Galaxy Z Fold 7 kosztował od 8799 złotych za wersję 12/256 GB. W przeszłości pojawiały się promocje, dzięki którym można było kupić wariant z większą ilością pamięci w cenie modelu z mniejszym „dyskiem” albo dostać jakiś sprzęt producenta z Korei Południowej w gratisie.

Tym razem mamy jednak do czynienia z promocją, którą lubicie najbardziej, czyli obniżką ceny. Nie musicie płacić pełnej kwoty, a potem wnioskować o zwrot – po prostu kupujecie smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 w konfiguracji 12/256 GB za 6999 złotych.

Promocja obejmuje czarną i niebieską wersję kolorystyczną, i obowiązuje wyłącznie w sklepie RTV Euro AGD do 27 października 2025 roku, aczkolwiek jest wysoce prawdopodobne, że sklep wcześniej wyprzeda wszystkie egzemplarze w obniżonej cenie. Nie przypominam bowiem sobie, żeby kiedykolwiek wcześniej smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 kosztował tak mało.

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy Z Fold 7 12/256 GB ok. 6999 zł RTV Euro AGD RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Jest też jeszcze jedna promocja na składany smartfon – typu „flip”

Przy okazji warto przypomnieć, że również w sklepie RTV Euro AGD wciąż obowiązuje promocja na składany smartfon Xiaomi Mix Flip. W jego przypadku także mamy do czynienia z najniższą ceną w historii (w oficjalnej polskiej dystrybucji). Za sprawą obniżki model ten kosztuje o ponad połowę mniej niż w dniu premiery w Polsce.

Promocja na składany smartfon Xiaomi Mix Flip obowiązuje jednak jedynie do jutra, tj. 14 października 2025 roku, zatem musicie szybko podjąć decyzję o ewentualnym zakupie.