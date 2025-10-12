smartfony Samsung
smartfony Samsung (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)
Samsung

Galaxy S26 powróci do podziału rynku na dwa światy

Piotr Bukański·
Samsung po raz kolejny stoi na rozdrożu między własnymi układami Exynos a procesorami Qualcomma. Najnowsze doniesienia pokazują, że niedługo może być świadkami powrotu do dobrze znanego, ale kontrowersyjnego podziału między regionami.

Galaxy Z Flip 8 z procesorem Qualcomma

Według informacji pojawiających się w sieci, Samsung zbliża się do wprowadzenia specjalnej wersji flagowego układu Snapdragon 8 Elite Gen 5, który zostanie wykonany w technologii 2 nm w fabrykach Samsunga. Wersja tego chipu, produkowana z myślą o składanym Galaxy Z Flip 8, ma być pierwszym przypadkiem od kilku lat, gdy Qualcomm zdecyduje się na wariant projektowany poza fabrykami TSMC.

Koreańskie źródła podają, że Samsung dostarczył już próbki układu do Qualcomma, a – jeśli testy zakończą się pomyślnie – masowa produkcja ruszy w drugiej połowie 2026 roku. Nowy procesor ma być wytwarzany w technologii SF2, czyli tej samej, którą Samsung wykorzystuje przy budowie własnego Exynosa 2600. Zastosowanie mniejszego procesu ma zapewnić wyższą efektywność energetyczną, lepsze zarządzanie ciepłem i wzrost wydajności, dzięki nowemu projektowi bramek logicznych.

Jeśli plan się powiedzie, Galaxy Z Flip 8 może stać się pierwszym urządzeniem z „hybrydowym” Snapdragonem – zaprojektowanym przez Qualcomma, ale fizycznie produkowanym przez Samsunga. Jednocześnie ten ruch ma też znaczenie strategiczne.

Galaxy Z Flip 8, jako składany flagowiec, otrzymałby ekskluzywny układ. To również próba zatarcia złego wrażenia po decyzji o zastąpieniu w poprzednim modelu układu Qualcomma własnym Exynosem 2500 w Samsungu Galaxy Z Flip 7.

Podczas gdy Samsung eksperymentuje z produkcją chipów dla Qualcomma, przecieki opublikowane przez Sammobile wskazują, że w przypadku nadchodzącej serii Galaxy S26 firma powróci do starej praktyki, czyli dzielenia rynków według procesora.

Samsung Galaxy S26 Pro ma zostać wyposażony w autorski układ Exynos 2600 w większości regionów świata, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i Chinach ten sam model ma być napędzany Snapdragonem 8 Elite Gen 5.

Exynos 2600, produkowany w 2-nanometrowym procesie Samsunga, ma być dużym krokiem naprzód względem poprzednika. Chip będzie się składał z 10-rdzeniowego procesora z rdzeniami ARM C1 i nowego układu graficznego Xclipse 950, zbudowanego we współpracy z AMD.

Samsung twierdzi, że wydajność procesora ma być porównywalna, a nawet wyższa niż A19 Pro z iPhone’a 17 Pro, jednak szczegóły zostaną potwierdzone dopiero po premierze.

