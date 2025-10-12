Tablet z dużym ekranem i 12 GB RAM za mniej niż 1000 złotych? To możliwe

Blackview wprowadza na rynek nowy tablet, który może mocno namieszać w segmencie tanich urządzeń. Model Link 8, bo o nim mowa, oferuje ogromny ekran, 12 GB RAM i Androida 15, a wszystko to w cenie nieprzekraczającej tysiąca złotych.

Duży ekran to nie wszystko, co oferuje ten tablet

Blackview Link 8 to nowy, 12,7-calowy tani tablet, który łączy atrakcyjną cenę z parametrami spotykanymi zwykle w dużo droższych konstrukcjach. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką DokeOS_P 4.2.

Tablet dostępny jest w dwóch wersjach: 6 GB RAM + 256 GB pamięci oraz 12 GB RAM + 256 GB pamięci, przy czym co ciekawe, wariant z większą ilością RAM można obecnie kupić taniej, w cenie około 900 złotych.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy MediaTek Helio G100, z dwoma wydajnymi rdzeniami Cortex-A76 (2,2 GHz) i sześcioma energooszczędnymi Cortex-A55 (2,0 GHz). To procesor średniej klasy, który bez problemu poradzi sobie z przeglądaniem internetu, streamingiem i obsługą aplikacji biurowych.

Ekran o przekątnej 12,7 cala i rozdzielczości 2176 × 1600 pikseli wykonano w technologii IPS. Odświeżanie 90 Hz gwarantuje płynne przewijanie i animacje, natomiast maksymalna jasność wynosi raczej mało zadowalające 300 nitów. Współczynnik wypełnienia frontu ekranem wynosi 86%.

Blackview chwali się też świetnymi multimediami. Tablet wspiera standard Widevine L1, dzięki czemu można oglądać serwisy takie jak Netflix czy Disney+ w pełnym Full HD. O przestrzenny dźwięk dbają cztery głośniki Smart-PA stereo. Na pokładzie znalazła się także kamerka do selfie 13 Mpix i podwójny zestaw 16 Mpix + 2 Mpix z tyłu.

Link 8 obsługuje Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0, ale nie ma modemu LTE. W zamian otrzymujemy dokładny moduł GPS z obsługą systemów Galileo, GLONASS i Beidou.

źródło: Blackview

AI, rysik i ogromna bateria w zestawie

Mimo niskiej ceny, Blackview postawił na pełny zestaw dodatków, które w tym segmencie są rzadkością. W pudełku znajdziemy szkło hartowane, a także rysik, który pozwala na szybkie notatki czy szkice. Dzięki trybowi PC Mode 2.0 tablet można przekształcić w mini-laptop. Wystarczy podłączyć zewnętrzną klawiaturę, by zyskać interfejs przypominający komputerowy pulpit.

System DokeOS_P 4.2, oparty na Androidzie 15, oferuje zestaw narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję: Hi Doki, DeepSeek-R1 i ImageX. Potrafią one m.in. generować obrazy z tekstu, analizować dokumenty, tworzyć muzykę i pomagać w nauce.

Blackview nie zapomniał też o wydajności energetycznej. Link 8 wyposażono w akumulatorem 8400 mAh z ładowaniem zaledwie 18 W. Producent podaje, że jedno ładowanie pozwala na ponad 5 godzin oglądania filmów, 93 godziny słuchania muzyki lub aż 528 godzin czuwania.

Obudowa o grubości 8,4 mm i wadze 710 g sprawia, że mimo dużego ekranu tablet pozostaje poręczny. Urządzenie dostępne jest w trzech kolorach: Starry Grey, Dawn Blue i Cloudy Purple.