Topowy Samsung w luksusowym wydaniu. Robi wrażenie

Jak co roku południowokoreański producent przygotował wyjątkową wersję swojego topowego składaka. Samsung W26 uzupełnia model Galaxy Z Fold 7 o luksusowy design z charakterystycznymi złoceniami.

Samsung W26, czyli Galaxy Z Fold 7 w wersji premium

Samsung Galaxy Z Fold 7 to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy smartfon składany na rynku. Zaprezentowany właśnie Samsung W26 bierze jego specyfikację i zamyka ją w konstrukcji, od której premium aż bije. I choć nie ma co liczyć na jego premierę poza Chinami, to i tak warto przyjrzeć mu się z bliska…

Samsung W26 (fot. Samsung)

Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: czerwoną (Danxi Red) oraz czarną (Xuan Yao Black). W obu przypadkach kompozycję uzupełniają – charakterystyczne dla tej serii – złote zawiasy, ramki, przyciski i obręcze aparatów. Ewidentnie widać, że to klasa premium.

Pod względem samej specyfikacji jest to jednak 1:1 ten sam sprzęt, który znamy pod nazwą Samsung Galaxy Z Fold 7. Mamy tu zatem procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite dla Galaxy, pamięć LPDDR5 i UFS 4.0 oraz akumulator o pojemności 4400 mAh obsługujący ładowanie przewodowe z mocą 25 W i indukcyjne z mocą 15 W.

Samsung W26 (fot. Samsung)

Po złożeniu smartfon mierzy 158,4×72,8×8,9 mm, a obraz wyświetla na 6,5-calowym panelu Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 1-120 Hz. Rozłożony zaś ma 158,4×143,2×4,2 mm, a obraz wypełnia 8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2184×1968 pikseli przy takim samym odświeżaniu.

Sekcję fotograficzną tworzą: główny aparat 200 Mpix (f/1.7) z OIS, ultraszerokokątny moduł 12 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z OIS, oferujący 3-krotny zoom optyczny. Jest też para aparatów do selfie – o rozdzielczości 10 Mpix. Całość uzupełnia system Android 16 z nakładką One UI 8 i pakietem Galaxy AI.

Ile kosztuje luksusowy Samsung W26?

Jak już wspominałem, do tego smartfona podchodziłbym raczej jak do ciekawostki, bo też nie należy spodziewać się premiery Samsunga W26 poza Chinami. W Państwie Środka zaś dostępne dwa warianty, których ceny przedstawiają się następująco: