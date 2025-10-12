Ten smartfon jest tak gamingowy, że trzeba go chłodzić cieczą

Nubia szykuje coś, czego w świecie mobilnego gamingu jeszcze nie było. RedMagic 11 Pro to pierwszy smartfon marki chłodzony nie tylko powietrzem, ale także cieczą. Nowa technologia ma pozwolić procesorowi pracować z pełną mocą nawet podczas najbardziej wymagających sesji.

Smartfon chłodzony wodą i powietrzem jednocześnie

RedMagic od lat kojarzy się z gamingiem, ale nadchodzący RedMagic 11 Pro to dla marki prawdziwy pokaz siły. Z najnowszych informacji wynika, że producent nie tylko postawił na najnowszy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale też całkowicie przebudował system odprowadzania ciepła. Nowy model – jako pierwszy smartfon gamingowy marki – korzysta z hybrydowego chłodzenia wodno-powietrznego.

Zastosowano tu dwa niezależne systemy: aktywne chłodzenie wentylatorem oraz kanały cieczy, które rozprowadzają temperaturę wewnątrz obudowy. W edycji z przezroczystymi pleckami widać fragmenty przewodów z cieczą, dzięki czemu użytkownik może obserwować, jak działa ten układ w czasie rzeczywistym. Według Nubii nowa konstrukcja zapewnia o 30% większą powierzchnię chłodzenia i pozwala obniżyć temperaturę urządzenia nawet o 3°C w porównaniu do poprzednika.

Za wydajność odpowiada wspomniany Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli najnowszy flagowy procesor Qualcomma, wspierany przez pamięć LPDDR5X oraz UFS 4.1, a Nubia zapowiada też ponad 200 optymalizacji gier dopasowanych do swojego autorskiego interfejsu.

Nie zabrakło też klasycznego dla RedMagic wentylatora, który tym razem osiąga prędkość 24000 obrotów na minutę Smartfon otrzymał też certyfikat IP68, co oznacza, że jest całkowicie pyłoszczelny i może przetrwać zanurzenie w wodzie.

źródło: Nubia

Nubia nie zostawia miejsca na kompromisy

RedMagic 11 Pro to nie tylko innowacyjne chłodzenie, ale też imponująca specyfikacja. Smartfon zostanie wyposażony w 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 165 Hz. Nad jakością wyświetlania czuwać będzie układ UDC Pro Display, a przedni aparat 32 Mpix ukryty zostanie bezpośrednio pod ekranem, dzięki czemu nic nie będzie zakłócać powierzchni wyświetlacza.

Z tyłu znalajdzie się podwójny zestaw aparatów 50 Mpix: główny z optyczną stabilizacją obrazu oraz ultraszerokokątny. Całość uzupełni charakterystyczne dla serii podświetlenie RGB, które nada urządzeniu agresywnego, gamingowego charakteru.

źródło: Nubia

Ogromną zaletą nowego modelu ma być też bateria o pojemności 8000 mAh, pozwalająca na nawet 8,5 godziny ciągłej rozgrywki. Uzupełnienie energii trwać będzie zaledwie 18 minut, dzięki ładowaniu o mocy 120 W. Na pokładzie znajdziemy też ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Z myślą o graczach Nubia dodała też nowy system kontroli dotyku, zoptymalizowany pod kątem gier mobilnych. Producent obiecuje minimalne opóźnienia i precyzyjną reakcję na gesty, co – w połączeniu z wysokim odświeżaniem ekranu – ma dać przewagę w rywalizacji online.

Premiera RedMagic 11 Pro odbędzie się 17 października w Chinach, a wszystko wskazuje na to, że smartfon zadebiutuje również globalnie w kolejnych tygodniach.