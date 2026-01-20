Ten gamingowy potwór ma mniej niż 8 mm grubości

Czy gamingowy smartfon o niezłej specyfikacji może mieć mniej niż 8 mm grubości? Ano może – Redmagic 11 Air jest na to żywym dowodem. Przyjrzyjmy mu się z bliska…

Smukły smartfon dla graczy – specyfikacja Redmagic 11 Air wygląda nieźle

Redmagic 11 Air pod paroma względami przypomina flagowy model Redmagic 11 Pro, zaprezentowany jesienią 2025 roku. Ma na przykład taki sam wyświetlacz OLED o przekątnej 6,85 cala i częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz.

Dzięki wyjątkowo wąskiej ramce wokół ekranu nowy smartfon jest mniejszy niż ubiegłoroczny Redmagic 10 Air, pomimo że sam panel jest większy. Równocześnie zachowana została grubość, wynosząca zaledwie 7,85 mm (dla porównania: Redmagic 11 Pro ma blisko 9 mm).

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite poprzedniej generacji, co plasuje go pomiędzy modelami Redmagic 10 Air (ze Snapdragonem 8 Gen 3) a Redmagic 11 Pro (z najnowszym Snapdragonem 8 Elite Gen 5). Dorzuca do tego maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5X i 256 lub 512 GB szybkiej pamięci masowej w formacie UFS 4.1.

Redmagic 11 Air (źródło: Redmagic)

Świetnie – przynajmniej na papierze – wygląda także akumulator o pojemności 7000 mAh, szczególnie że obsługuje szybkie ładowanie z mocą 120 W. Największym rozczarowaniem zaś może być system fotograficzny, bo głównemu aparatowi o rozdzielczości 50 Mpix towarzyszy jedynie ultraszerokokątna jednostka 8 Mpix.

Podsumujmy i porównajmy…

Porównanie Redmagic 10 Air vs Redmagic 11 Air vs Redmagic 11 Pro:

Redmagic 10 Air Redmagic 11 Air Redmagic 11 Pro Wyświetlacz 6,8 cala,

OLED,

120 Hz,

2480×1116 pikseli 6,85 cala,

OLED,

144 Hz,

2688×1216 pikseli 6,85 cala,

OLED,

144 Hz,

2688×1216 pikseli Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm; do 3,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm; do 4,32 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,6 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM (LPDDR5X);

256/512 GB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM (LPDDR5X);

256/512 GB (UFS 4.1) 12-24 GB RAM (LPDDR5T);

256 GB-1 TB (UFS 4.1 Pro) Aparaty z tyłu 50 Mpix,

50 Mpix – ultraszerokokątny 50 Mpix,

8 Mpix – ultraszerokokątny 50 Mpix,

50 Mpix – ultraszerokokątny,

2 Mpix – wspierający Aparat z przodu 16 Mpix 16 Mpix 16 Mpix Akumulator 6000 mAh, ładowanie do 80 W 7000 mAh, ładowanie do 120 W 7500 mAh, ładowanie do 80 W Łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 164,3×76,6×7,85 mm 163,8×76,5×7,85 mm 163,8×76,5×8,9 mm Waga 205 g 207 g 230 g

Ile kosztuje smartfon Redmagic 11 Air?

Aktualnie smartfon dostępny jest wyłącznie w Chinach, w dwóch kolorach (Quantum Black oraz Stardust White). Za konfigurację z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki trzeba zapłacić 3699 juanów (równowartość ~1915 złotych), a wariant z 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki wyceniono na 4399 juanów (~2275 złotych).

Smartfon zmierza też na Stary Kontynent. Jego europejska premiera została zaplanowana na 29 stycznia 2026 roku.