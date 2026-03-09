Ten chudzielec kpi z konkurencji. Premiera w Europie już niebawem

Na przełomie lata i jesieni 2025 roku światło dzienne ujrzała ultrasmukła Nubia Air, zawstydzająca konkurentów wysoką pojemnością akumulatora i niską ceną. Teraz producent wymierza kolejny cios, przedstawiając jeszcze lepszy smartfon Nubia Air Pro.

Smartfon Nubia Air Pro, czyli spore możliwości zamknięte w obudowie o grubości 5,99 mm

Nubia Air Pro należy do grona najsmuklejszych smartfonów na świecie. Grubość jej aluminiowej obudowy wynosi zaledwie 5,99 mm, a waga to jedynie 172 g. Mimo to urządzenie może się, ponoć, pochwalić bardzo wysoką odpornością na upadki, a do tego cechuje się pyło- i wodoszczelnością w najwyższych klasach (IP68, IP69 oraz IP69K). Oznacza to, że nie są jej straszne ani strumienie pod ciśnieniem, ani kąpiel na znacznej głębokości.

Producent nie zdradził jeszcze, jaki konkretnie procesor zapewnia moc obliczeniową temu smartfonowi. Wiemy za to, że w środku znajduje się maksymalnie 8 GB RAM i 512 GB pamięci masowej (niestety, w formacie UFS 2.2). Nubia Air Pro ma również krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 5000 mAh, który ma spokojnie zapewniać cały dzień (nawet bardziej intensywnej) pracy, a dopełnieniem całości jest obsługa szybkiego ładowania z mocą 45 W i ładowania zwrotnego z mocą 10 W.

Nubia Air Pro (fot. Nubia)

Do wyświetlania obrazu służy 6,77-calowy panel AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów, dzięki czemu nawet w pełnym słońcu czytelność powinna być co najmniej dobra. Z przodu zainstalowano również aparat o rozdzielczości 32 Mpix, a główny sensor z tyłu cechuje się rozdzielczością 108 Mpix.

Całość uzupełniają głośniki stereo. Producent zwraca jeszcze uwagę na fizyczny przycisk, który domyślnie służy do aktywacji trybu sportowego (oferującego podgląd danych treningowych na żywo).

Kiedy premiera smartfona Nubia Air Pro?

Europejska premiera smartfona Nubia Air Pro jest planowana na maj 2026 roku. Urządzenie będzie dostępne także w Polsce, ale szczegóły na ten temat – w tym cena – pozostają na razie nieznane. Wiemy jeszcze tylko tyle, że do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne: czarna (Prime Black) oraz biała (Aero White).