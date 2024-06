Temu pod lupą Unii Europejskiej. Platforma musi się dostosować

Można powiedzieć, że platforma sprzedażowa Temu dostała od europejskich urzędników pewnego rodzaju awans. Z pewnością się jednak z niego nie ucieszy, ponieważ to docenienie nałoży na nią sporo nowych obowiązków. Serwis będzie musiał się dostosować, by nadał działać na terenie UE. Co się zmieni?

To nie pierwszy taki ruch Unii Europejskiej

Komisja Europejska poinformowała, że w myśl z Aktu o usługach cyfrowych (DSA), uznała Temu za Very Large Online Platform, czyli po prostu bardzo dużą platformę internetową. Wszystko dlatego, że korzysta z niej miesięcznie nieco ponad 45 milionów użytkowników w Unii Europejskiej. To oznacza, że nieznacznie, ale jednak serwis przekracza próg 45 milionów określony w DSA. Niedawno dokładnie takiego samego zaszczytu dostąpiło Shein.

Przy okazji warto przypomnieć także fakt, o którym informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl. Zarówno Shein, jak i Temu, będą musiały złożyć wyjaśnienia w związku z naruszeniami dyrektywy Ominbus, które zostały wykryte przez polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Dodam też, że za VLOP uznawane są również m.in AliExpress, Amazon, Booking, Facebook, Instagram, TikTok, Wikipedia czy YouTube.

Temu musi szybko wprowadzić te zmiany w życie

W ciągu czterech najbliższych miesięcy, a dokładnie do końca września 2024 roku, Temu musi dostosować się do zasad, które obowiązują wszystkie platformy oznaczone przez Komisję Europejską jako VLOP. Serwis jest zobowiązany między innymi wprowadzić środki, zapobiegające sprzedaży produktów podrobionych, niebezpiecznych oraz naruszających prawa własności intelektualnej.

Ponadto Temu zostało przez KE zobowiązane do większej ochrony praw konsumentów. Serwis będzie musiał corocznie oceniać ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dobra nieletnich, a raporty wysyłać do unijnych urzędników.

Platforma musi ograniczać zagrożenia poprzez dostosowanie interfejsów użytkownika, algorytmów rekomendacji i warunków usług. Temu musi również wdrożyć środki chroniące przed zakupem niebezpiecznych lub nielegalnych towarów, w tym systemy kontroli weryfikacji dla produktów objętych ograniczeniami wiekowymi, czyli np. alkoholu.

Komunikat Komisji Europejskiej wspomina także o obowiązkach Temu w zakresie publikowania repozytorium wszystkich reklam wyświetlanych na swojej platformie oraz zapewnienia dostępu do danych dla zweryfikowanych badaczy. Serwis jest zobowiązany do przestrzegania wymogów przejrzystości, w tym publikowania co sześć miesięcy raportów dotyczących moderacji treści i zarządzania ryzykiem.

Co jeśli serwis e-commerce nie spełni warunków stawianych przez Komisję Europejską? Wtedy będzie zmuszony całkowicie wycofać się z Europy.