Telezakupy wracają do łask. Tylko w nieco innym wydaniu

Amerykańscy giganci połączyli siły i stworzyli nowy, świąteczny film pełnometrażowy, który tak naprawdę jest reklamą. Co ciekawe, w trakcie jego oglądania widzowie mogą kupić wybrane produkty. Czy to nowa forma telezakupów?

Walmart i Roku stawiają na telezakupy w nowej odsłonie

Włączasz telewizor, a tam – film z prezentacjami produktów, które możesz zamówić. Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to kultowe telezakupy, jednak ten pomysł amerykańskiej sieci supermarketów zyskał zupełnie inną oprawę. Walmart wraz z Roku – amerykańskim producentem przystawek multimedialnych – stworzyli świąteczny film pełnometrażowy. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podczas jego oglądania widzowie mogą dokonywać zakupów wprost na ekranie telewizora.

Sieć już kiedyś próbowała nakręcić sprzedaż swoich produktów w podobnej formie, jednak wtedy nie można było mówić o sukcesie. Podstawą tej starej reklamy był serial komediowy i romantyczny „Add to Heart”, lecz widzowie (a raczej kupujący) nie byli zadowoleni. Wielu zgłaszało, że proces samego kupna produktów trwał zbyt długo. Ta porażka Walmartu pozwoliła zrozumieć firmie, iż kupujący chętniej decydują się na zakup reklamowanych artykułów, jeśli oglądają je dłużej – stąd pomysł na stworzenie pełnometrażowego filmu.

Walmart and Roku’s “Jingle Bell Love” movie will let you buy stuff on your TV while you watch.https://t.co/lzSP3HOV9x — Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) November 27, 2024

Drugie podejście do filmowej reklamy. Czy Walmart ma szansę na sukces?

Czy tym razem widzowie ochoczo przystąpią do zakupów? Jest taka szansa, bo sprzedawca detaliczny podszedł do sprawy nieco inaczej. Dzięki współpracy z producentem przystawek amerykańska sieć pozwoli widzom na połączenie kont – pomiędzy Walmartem a Roku. To sprawi, że informacje o płatnościach będą wypełnianie automatycznie, a sam proces płatności na ekranie telewizora będzie zdecydowanie prostszy i szybszy niż w przypadku serialu, który okazał się fiaskiem.

Nowy film pod tytułem „Jingle Bell Love” to świąteczna i romantyczna propozycja, w której występuje m.in. Joey McIntyre – amerykański piosenkarz i aktor. Gra on samotnego ojca, odwiedzającego z córką rodzinne miasto zmarłej żony. Udając się do lokalnego sklepu, spotyka nową miłość. Premiera odbyła się 18 listopada 2024 roku, film jest już dostępny za darmo na kanale The Roku Channel. W produkcji ulokowano dwa „momenty zakupowe” – widzowie zobaczą specjalne nakładki z pięcioma produktami, które pojawiły się w filmie oraz są sprzedawane przez Walmart.