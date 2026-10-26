Sprawdził, jak działa telewizor Samsunga. Tego się nie spodziewał

Po telewizorach LG przyszedł czas na TV Samsunga. Jeden z badaczy przyjrzał się pewnym funkcjom i doszedł do wniosków, które mogą zaskoczyć użytkowników.

Telewizory Samsunga pod lupą

We wrześniu 2026 roku świat obiegła informacja, że telewizory LG mogą szpiegować użytkowników. Warto podkreślić, że producent odniósł się do sprawy. Teraz jeden z badaczy, podpisujący się jako log4j, opublikował w serwisie X szereg postów dotyczących telewizorów Samsunga.

Postanowił bowiem przeanalizować dane telemetryczne, gromadzone przez sprzęt Samsunga. Okazało się, iż obejmują one rekordy typu szczekanie psa czy płacz dziecka, które następnie są rejestrowane jako EV201/SOUNDSENSOR_ON. Ponadto na liście znalazły się zapisane flagi dotyczące czujnika światła otoczenia, pola stanu kamery czy czasu trwania strumieniowania kamery. Zgromadzone dane są zapisywane jako pary (klucz i wartość), a następnie przesyłane do serwerów w chmurze Samsunga.

Co jednak ważne, wykrywanie tych wszystkich parametrów nie jest tajemnicą, gdyż nowe telewizory Samsunga Vision AI z 2025 roku oferują kilka funkcji, w tym Pet Care czy Family Care, które opierają się na sztucznej inteligencji i generują powiadomienia w systemie Samsung SmartThings.

Powinny jednak działać wyłącznie w sytuacji, gdy telewizor jest wyłączony – przynajmniej tak tłumaczy to producent. Poza tym zauważono, iż Samsung nie tylko przesyła informacje do użytkownika o zdarzeniach, ale też gromadzi te statystyki i przesyła do chmury.

turns out it classifies what audio it hears, before reporting back to samsung.



sensor preferences, dog-barking and baby-crying event counters, and camera streaming duration are built into telemetry paths. https://t.co/smUaqpXYB3 pic.twitter.com/rT3dinugiV — log4j (@log4j) October 23, 2026

Co jeszcze odkryto w oprogramowaniu telewizorów Samsunga?

Na tym jednak nie koniec, ponieważ badacz odkrył, że telewizory Samsunga pozbawione mikrofonu wyszukują podłączonych urządzeń, np. głośników Bluetooth, soundbarów i innych urządzeń audio, które wyposażono w mikrofon. Mechanizm ten może więc wskazywać na to, że mimo braku mikrofonu, producent szuka obejścia, dzięki któremu mógłby uruchomić np. opcję Pet Care. Jednocześnie log4j podchodzi do sprawy ostrożnie i twierdzi, iż póki co nie udało mu się prześledzić „pełnego cyklu” danych.

Log4j wspomina również, że technologia AI w telewizorach Samsunga może być dostosowywana w zależności od regionu. Ponadto system może sprawdzić, jakie czynności użytkownik wykonuje, np. na YouTube, w tym czy ogląda lub pomija wyświetlane reklamy.

Póki co Samsung nie odniósł się do tych informacji.