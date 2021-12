Chcesz uniknąć spoilerów na temat losów Geralta? Zainstaluj aktualizację Telegrama

Telegram udostępnił ostatnią, dużą aktualizację dla użytkowników aplikacji. Tym razem twórcy wprowadzili m.in. funkcję, która pozwoli uniknąć spoilerów na temat seriali czy filmów.

Reklama

Reakcje i spoilery

Telegram zdobył sporą popularność wśród użytkowników ceniących prywatność, aczkolwiek należy mieć na uwadze, że ostatnio pojawiły się wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa. Mimo to należy pamiętać, że twórcy wkładają sporo wysiłku, aby ich komunikator był jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Widać to chociażby po często wydawanych aktualizacjach, wprowadzających zestaw odczuwalnych zmian. Najnowsza aktualizacja to już dwunasta wydana w tym roku.

Pierwszą większą zmianą są reakcje. Pozwalają one reagować na wiadomości innych użytkowników z wykorzystaniem emoji. Na start dostępnych jest całkiem sporo emoji, a każda reakcja zapewnia unikalną animację.

Reklama

Kolejna nowość powinna ucieszyć osoby, które starają się uniknąć spoilerów na temat filmu czy dalszych losów postaci z ulubionego serialu. Przed wysłaniem wiadomości możemy zaznaczyć jej fragment, a następnie wybrać opcję ukrycia go. Odbiorcy takiej wiadomości będą musieli na nią kliknąć, aby zobaczyć ukryty tekst.

Tłumaczenie wiadomości, kody QR i odświeżanie aplikacji na macOS

Telegram w najnowszej aktualizacji dostał jeszcze funkcję tłumacza bezpośrednio w aplikacji. Powinno to sprawić, że nieznajomość języka nie będzie już aż tak dużą barierą. Warto tutaj mieć na uwadze, że tłumaczenie jest dostępne na wszystkich urządzeniach z Androidem, ale w przypadku sprzętu Apple wymagany jest iOS 15. Ponadto na iPhone’ach nie jest obsługiwane tłumaczenie na język polski.

W aplikacji znajdziemy teraz również funkcję generowania kodów QR dla wszystkich osób, które mają publiczną nazwę użytkownika. Rozwiązanie działa także w przypadku grup, kanałów i botów, ułatwiając pokazanie komuś swojego ulubionego bloga lub fanklubu.

Do Telegrama wprowadzono też więcej interaktywnych emoji, co ma wpływ głównie na warstwę wizualną i sprawia, że korzystanie z emoji staje się po prostu bardziej efektowne.

Warto jeszcze wspomnieć, że zmian doczekał się również Telegram w wersji na macOS. Tutaj twórcy zdecydowali się na przeprojektowanie wszystkich menu kontekstowych, dodając kilka nowych podpowiedzi dotyczących skrótów, a także wprowadzili atrakcyjniejsze wizualnie animowane ikony dla każdego elementu menu w aplikacji.