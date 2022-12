Telegram przygotował prezent na koniec roku – sporo nowości w aktualizacji

Twórcy Telegrama zdecydowali się wydać jeszcze jedną aktualizację w tym roku. Nowa wersja przynosi zestaw funkcji, które mogą przydać się podczas wysyłania noworocznych życzeń, a także w wielu innych sytuacjach.

Ukrywanie multimediów

Pierwsza z nowości, która jest właśnie wprowadzana w aplikacji Telegram, pozwala na ukrycie podglądu dowolnego zdjęcia lub filmu wysłanego do innego użytkownika. Można ją porównać do już obecnej funkcji ukrywania treści wiadomości tekstowych, co przydaje się, gdy chociażby nie chcemy spoilerować innym członkom czatu grupowego wydarzeń w kolejnych odcinkach serialu.

Po wybraniu odpowiedniej opcji podczas wysyłania zdjęcia, zostanie ono pokryte specjalną warstwą mającą ukryć jego treść. Odbiorca, aby zobaczyć zdjęcie, będzie musiał tylko kliknąć na otrzymaną wiadomość.

Nowe narzędzia do rysowania i dodawania tekstu

Skoro już jesteśmy przy zdjęciach, to przejdźmy do kolejnej nowości powiązanej właśnie ze zdjęciami. Wbudowany edytor multimediów w Telegramie został właśnie przebudowany, aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenie podczas m.in. edycji zdjęć.

Teraz narzędzia do rysowania dynamicznie zmieniają szerokość w zależności od szybkości rysowania i automatycznie wygładzają linie. Dodatkowo twórcy komunikatora wprowadzili nowe narzędzie rozmycia, które pozwala zasłaniać wrażliwe dane, a także mamy 5 precyzyjnych sposobów wyboru kolorów, w tym narzędzie próbnika koloru.

Telegram, podczas dodawania tekstu do zdjęć lub filmów, pozwala również na zmianę jego rozmiaru, stylu i tła. Dodawanie niestandardowych animowanych emoji do tekstu na obrazach jest dostępne dla wszystkich użytkowników, nawet jeśli nie mają oni subskrypcji Premium.

Publiczne zdjęcia profilowe i zdjęcia profilowe dla kontaktów

Telegram wprowadza zmiany dotyczące zdjęć profilowych. Teraz możemy ustawić zdjęcie publiczne, które będzie widocznych dla wszystkich kontaktów, podczas gdy inne zdjęcie mamy ustawione tylko dla wybranych osób. Dodatkowo zdjęcie profilowe możemy ustawić tylko dla użytkowników na liście wyjątków, a nawet zablokować jego podgląd dla wszystkich osób.

Co więcej, dla zapisanych kontaktów możemy ustawić własne zdjęcie. Będzie on widoczne tylko dla nas, a także osoby, do której postanowiliśmy przypisać nowe zdjęcie. Druga osoba musi zaakceptować ewentualną zmianę zdjęcia profilowego.

Czyszczenie pamięci podręcznej

Telegram, podobnie jak inne aplikacje, z czasem będzie zajmował zauważalnie więcej miejsca w pamięci smartfona niż tuż po instalacji. Wynika to z tego, że aplikacja zapisuje wybrane dane w pamięci podręcznej urządzenia.

Aktualizacja zapewnia dostęp do narzędzia, które pozwala wyczyścić pamięć podręczną – całą lub wybrać tylko określone typu plików. Dodatkowo możemy ustawić automatyczne usuwanie danych, które będzie odbywać się np. co tydzień lub co miesiąc.

Ponadto w iOS znacznie został skrócony czas potrzebny aplikacji na obliczenie rozmiaru pamięci podręcznej. Użytkownicy Androida mają szczęście – ich aplikacja już wcześniej robiła to z najwyższą możliwą prędkością.

Przydatna zmiana w czatach grupowych

W najnowszej wersji Telegrama znajdziemy narzędzie pozwalające ukryć listę członków rozmowy grupowej. Rozwiązanie dostępne jest dla administratorów, którzy zarządzają grupą liczącą ponad 100 członków.

Dzięki temu, tylko administratorzy będą mogli wiedzieć, kto dokładnie jest członkiem grupy. W założeniach ma to ochronić użytkowników m.in. przed spamem, a dodatkowo zapewnia wyższy poziom prywatności.

Aktualizacja jest już dostępna

Telegram w nowej wersji wprowadza jeszcze mniejsze usprawnienia, a także nowe animacje postępu na Androidzie, nowe animowane emoji i więcej interaktywnych emoji. Aktualizacja jest już udostępniania za pośrednictwem App Store (iOS) i Google Play (Android).