Tego na iPadach jeszcze nie było. Musieliśmy czekać 15 lat!

Czym jest iPad – tłumaczyć nie trzeba. Warto jednak już na wstępie wspomnieć, że tablety te przez lata były mocno zaniedbywane przez Metę. Właściciel Facebooka wreszcie naprawia swój błąd i udostępnia nową aplikację na iPady.

iPady zyskują tę aplikację po 15 latach

Właściciele iPadów – czy nie uważacie, że Meta zaniedbywała Was przez ostatnie lata? Wspomnę, że dopiero w maju 2025 roku na iPadach zadebiutowała aplikacja WhatsApp. Nie ma jednak co rozpamiętywać, bo właściciel popularnych platform społecznościowych wreszcie udostępnia Wam kolejną aplikację.

Tym razem padło na Instagram – podobno prosiliście o to od dawna. Meta twierdzi, że poświęciła czas na zaprojektowanie rozwiązania, które ma zoptymalizować ulubione części serwisu pod kątem dużego ekranu. Firmie zajęło to tylko… 15 lat, bowiem aplikacja Instagrama zadebiutowała po raz pierwszy w 2010 roku.

Instagram na iPadzie otrzymał przeprojektowany interfejs, aby użytkownicy mogli korzystać z programu na ekranie znacznie większym niż ten w smartfonie. Po otwarciu aplikacji znajdziesz sekcję rolek, a na górze możesz zapoznawać się z relacjami udostępnianymi przez Twoich znajomych oraz lubianych przez Ciebie twórców. Warto zaznaczyć, że menu znajdziesz po lewej stronie, a nie na dole ekranu, jak na smartfonie.

Aplikacja Instagram na iPadzie (źródło: Instagram)

Czym wyróżnia się aplikacja Instagrama na iPada?

Instagram na iPadach otrzymał nową kartę „Obserwowane”. Dzięki tej sekcji użytkownicy mogą przeglądać najnowsze i najlepsze treści, dodawane przez właścicieli obserwowanych kont. Zakładka ta została podzielona na trzy sekcje (na górze ekranu):

Wszystkie – znajdziesz tam polecane posty i filmy z obserwowanych kont,

Znajomi – znajdziesz tam polecane posty z kont obserwowanych i obserwujących Ciebie,

Najnowsze – chronologicznie uporządkowane treści (od najnowszych), udostępnione przez obserwowane przez Ciebie konta.

Aplikacja Instagram na iPadzie (źródło: Instagram)

Twórcy Instagrama zaznaczają, że cały interfejs i układ aplikacji na iPady został dostosowany w taki sposób, aby wykorzystać wiele fragmentów dużego ekranu. Jedną z największych nowości jest sposób wyświetlania wiadomości prywatnych. Użytkownicy tabletów Apple zobaczą na jednym ekranie listę kontaktów (po lewej) oraz jedną prowadzoną rozmowę. Według Instagrama sposób ten pozwoli zachować łatwość poruszania się po platformie, a także być na bieżąco z wiadomościami.

Aplikacja Instagram na iPadzie (źródło: Instagram)

Aplikacja Instagram na iPada jest już dostępna globalnie i bezpłatnie na urządzeniach z systemem iPadOS 15.1 i nowszych. Twórcy wspominają, że nowy „design” programu trafi wkrótce również na tablety z Androidem.