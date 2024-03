TECNO Spark 20 Pro+ debiutuje w Polsce. Takiej ceny się nie spodziewałem

Chiński producent wprowadził dziś na polski rynek nowy smartfon. Patrząc na niego, trudno odgadnąć jego cenę. TECNO Spark 20 Pro+ wygląda bowiem na znacznie droższy niż jest w rzeczywistości. Aż trudno uwierzyć, że jest tak tani!

Co oferuje smartfon TECNO Spark 20 Pro+? (specyfikacja)

Spark 20 Pro+ zdecydowanie wygląda jak flagowiec i ma w sobie wiele z high-enda. Na jego przodzie umieszczono obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2436×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwości 120 Hz (adaptacyjna) i always-on display.

Do tego ekran wyświetla 1,07 mld kolorów i osiąga jasność do 1000 nitów, a także oferuje przyciemnianie 2160 PWM i próbkowanie dotyku z prędkością nawet 1500 Hz. W jego dolnej części znajduje się ekranowy czytnik linii papilarnych, natomiast w górnej okrągły otwór z aparatem 32 Mpix (f/2.2; 88,9° FOV) i funkcją Dynamic Port, która funkcjonalnością przypomina Dynamic Island w iPhone’ach.

fot. producenta

Na tyle urządzenia producent umieścił natomiast trzy aparaty, w tym główny z sensorem 108 Mpix (1/1.67″) i przysłoną f/1.75, który pozwala uzyskać 3-krotny zoom matrycowy i 10x cyfrowy. W czarnej, białej i złotej wersji panel tylny wykonany jest z tworzywa sztucznego, zaś w zielonej z eko-skóry.

W środku smartfona znalazły się z kolei procesor MediaTek Helio G99 (bez modemu 5G) oraz 256 GB wbudowanej pamięci i 8 GB RAM (pamięć operacyjną można zwiększyć o 8 GB kosztem wewnętrznej), a także akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 33 W (producent dodaje zasilacz w zestawie).

Ponadto na pokładzie TECNO Spark 20 Pro+ znajdują się m.in. Bluetooth 5.2, NFC, dwa mikrofony z redukcją szumów, podwójne głośniki stereo z dźwiękiem DTS i certyfikatem Hi-Res Audio, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe i system Android 14 z nakładką HiOS14.

Całe urządzenie ma wymiary 164,65×75,04×7,55 mm, waży 175 gramów i cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami standardu IP53. Jego przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Cena smartfona TECNO Spark 20 Pro+ na pewno Was zaskoczy

Specyfikacja Spark 20 Pro+ jest bardzo dobra, dlatego można byłoby się spodziewać, że będzie on kosztował więcej niż w rzeczywistości. Tymczasem jego sugerowana cena regularna została ustalona na… 1099 złotych, a w ramach przedsprzedaży będzie można go kupić za 999 złotych! Osoby, które kupią ten model w ofercie premierowej do 24 marca 2024 roku, otrzymają dodatkowo słuchawki bezprzewodowe TECNO Sonic 1, które standardowo kosztują 199 złotych.

Smartfon będzie można kupić od 8 marca 2024 roku w oficjalnym sklepie internetowym producenta oraz w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Komputronik i x-kom.

