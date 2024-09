To najmniejszy gamingowy PC chłodzony cieczą. Znamy cenę!

Bardzo możliwe, że o tym chińskim producencie będziemy słyszeć coraz częściej. Na targach IFA 2024 w Berlinie Tecno zaprezentowało najmniejszy gamingowy PC chłodzony cieczą – Tecno Megamini G1 – który już można zamawiać. To jednak nie koniec nowości. Jedna z nich może mocno namieszać w świecie konsol.

Mini PC z wielką mocą pod maską. Ile kosztuje Megamini G1?

Tecno Megamini G1 nie jest całkowitą świeżynką, ponieważ mieliśmy już okazję widzieć ją już na MWC w Barcelonie na początku tego roku. Teraz jednak poznaliśmy nie tylko jego pełną specyfikację, ale też cenę. Co – oprócz świetnego designu, okraszonego podświetleniem RGB – oferuje ten sprzęt? Okazuje się, że całkiem sporo i nie jest to gamingowy komputer tylko z nazwy.

Megamini G1 występuje w dwóch konfiguracjach. Pierwsza z nich pod maską skrywa Intel Core i7-13700 H, 32 GB RAM, 1 TB dysk SSD oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX4060. Z kolei drugi, mocniejszy wariant, napędza Intel Core i9-13900H, współpracujący z 32 GB RAM, 2 TB dyskiem SSD i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX4060.

Wspólną cechą obu wariantów jest oczywiście chłodzenie wodne, ale także porty, które znalazły się z tyłu i z przodu obudowy. Na froncie mamy cztery porty USB A SS10 oraz złącze audio 3,5 mm. Z kolei z tyłu znalazły się dwa złacza HDMI, OCULINK, dwa USB C i dwa USB A.

Urządzenie można już wspierać w serwisie Kickstarter, skąd dowiadujemy się, że w ręce klientów trafi w listopadzie 2024. Ceny za tego wyjątkowego Mini PC zostały ustalone, w zależności od wariantu, na poziomie 1499 dolarów (~5800 złotych) za wersję z Intel Core i7 i 1699 dolarów (~6560 złotych) za komputer z Intel Core i9.

Tecno Megamini G1 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Ta konsola Tecno może namieszać

Obecnie, oprócz standardowych, stacjonarnych konsol, coraz więcej producentów decyduje się na wejście na rynek handheldów, czyli przenośnych sprzętów do grania. Tecno prezentuje jednak całkowicie inne podejście niż konkurencja. Podobnie jak w przypadku Megamini G1, sprzęt widzieliśmy już w Barcelonie, ale teraz wiemy już, ile trzeba będzie za niego zapłacić.

Tecno AR Pocket Vision (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Tecno Pad Go to przenośna konsola, która jednak nie została wyposażona we wbudowany wyświetlacz. Jak więc na niej grać? Za pomocą okularów AR Pocket Vision, które wykorzystują 0,71-calowe ekrany micro-OLED. Daje to efekt wizualny równy oglądaniu 215-calowego telewizora z odległości sześciu metrów. Okulary są również wyposażone w sześcioosiowy żyroskop z algorytmem sztucznej inteligencji.

Kuba, który na targach IFA miał okazję przetestować działanie tych okularów, ma także mały protip, który może przekonać do ich zakupu. Po połączeniu ich z jednym z flagowych modeli Samsunga, które obsługują Samsung DeX, smartfon automatycznie przechodzi w tryb stacji roboczej. To znaczy, że będzie można korzystać z niego niemal jak z PC. AR Pocket Vision połączone z iPhonem nie dają już tak dużych możliwości, ponieważ po prostu kopiują jego ekran na okulary.

Sam kontroler, który pełni jednocześnie funkcję konsoli, wyróżnia się obecnością dwóch portów USB-C oraz gniazda audio 3,5 mm. Wewnątrz urządzenia znajduje się 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 8840 HS, który może osiągać prędkość do 5,1 GHz. Procesor współpracuje z 16 GB pamięci RAM LPDDR5, a użytkownicy mają do dyspozycji dysk PCIe 4.0 SSD o pojemności 1 TB.

Tecno Pocket Go (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

AR Pocket Vision i Pad Go mają zadebiutować w ostatnim kwartale 2024 roku lub w pierwszym kwartale 2025 roku. Cena samych okularów ma wynosić około 350 dolarów (~ 1350 złotych), a w zestawie z konsolą mają kosztować 1099 dolarów (~ 4250 złotych).