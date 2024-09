W rodzinie Motoroli pojawi się nowy składany smartfon

Motorola nie zwalnia tempa i wprowadza na rynek kolejne składane smartfony, które cieszą się coraz większą popularnością. Na czerwcowej premierze w Nowym Jorku zaprezentowła dwa modele: Motorola Razr 50 i Razr 50 Ultra. Teraz pojawiły się informacje o kolejnym – Motorola Razr 50s, który wkrótce może dołączyć do tej rodziny.

Najnowsze składane smartfony Motorola Razr robią wrażenie

Motorola Razr 50 oraz Razr 50 Ultra to składane smartfony, które oferują solidną specyfikację, zarówno pod względem wyświetlacza, jak i innych podzespołów. Model Razr 50 wyposażony jest w zewnętrzny ekran pOLED o przekątnej 3,6 cala, rozdzielczości 1056×1066 pikseli, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności do 1700 nitów. W środku znajduje się 6,9-calowy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Urządzenie napędza procesor MediaTek Dimensity 7300X, a na pokładzie mamy 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Razr 50 Ultra to z kolei bardziej zaawansowany model, który wyróżnia się większym, 4-calowym zewnętrznym ekranem o rozdzielczości 1272×1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 165 Hz i jasności do 2400 nitów. Wewnątrz znajdziemy ten sam ekran co w Razr 50, ale z odświeżaniem 165 Hz. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, wspierany przez 12 GB RAM i 512 GB pamięci UFS 4.0.

Niedługo pojawi się nowy model

Nowy model składanego smartfona, czyli Motorola Razr 50s, został zauważony na platformie certyfikacyjnej HDR10+, co potwierdza jego nadchodzącą premierę. Smartfon z certyfikatem HDR10+ ma oferować wysokiej jakości wyświetlacz z szeroką gamą kolorów. Dopisek „s” w nazwie modelu może sugerować, że Motorola planuje wprowadzić na rynek bardziej przystępną cenowo wersję swojego flagowego modelu.

Choć producent nie ujawnił jeszcze oficjalnych szczegółów na temat Razr 50s, można przypuszczać, że będzie to model skierowany do szerszej grupy odbiorców, z nieco niższą ceną, ale zachowujący wszystkie kluczowe funkcje serii Razr.

Jak widać, Motorola stawia na większą dostępność składanych smartfonów, co może przyczynić się do zwiększenia popularności konstrukcji, które, póki co kojarzone są z wydawaniem mnóstwa pieniędzy.