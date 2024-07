Samsung Dex w Galaxy Z Flip 6? No prawie…

Jeden z najnowszych składaków Samsunga, a mianowicie Galaxy Z Flip 6, oferuje swoim posiadaczom naprawdę sporo. Wielu internautów wskazuje jednak, że nadal istotnym problemem jest brak obsługi trybu Dex. Istnieje alternatywna opcja, która umożliwia korzystanie z trybu desktopowego. Producent z jakiegoś powodu postanowił ją jednak ukryć. Dlaczego?

Braki w najnowszych składach Samsunga

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 zadebiutowały dokładnie 10 lipca tego roku. Chociaż we Flipie sporo się zmieniło, to jednak podobnie jak jego poprzednik Galaxy Z Flip 5, nie obsługuje trybu DeX, który umożliwia transformację urządzenia w niemal pełnoprawny komputer desktopowy. Konkretniej, DeX pozwala użytkownikom podłączyć swoje urządzenie do zewnętrznego wyświetlacza i korzystać z interfejsu desktopowego z paskiem zadań, wieloma oknami i wsparciem dla skrótów klawiszowych.

To rozwiązanie jest dostępne na wielu flagowych urządzeniach producenta z serii Galaxy S oraz Galaxy Tab S, ale linia Flip nigdy nie mogła się pochwalić wsparciem dla niego.

Galaxy Z Flip 6 oferuje jednak coś, co może częściowo zrekompensować ten brak. Aktualizacja One UI 6.1.1 wprowadza „ukrytą” funkcję trybu desktopowego, która może być włączona za pomocą opcji programistycznych. Chociaż nie jest to pełnoprawny Samsung DeX, tryb ten pozwala na korzystanie z interfejsu desktopowego, który jest bardziej zaawansowany niż standardowy mirroring ekranu.

źródło: Android Authority

Jak włączyć tę funkcję?

Nowe rozwiązane odkrył portal Android Authority, który postanowił podzielić się nim ze światem. Po uruchomieniu opcji programistycznych należy odszukać „force desktop mode” (w Polsce „Wymuś tryb pulpitu”) i go aktywować. Następnie wystarczy podłączyć smartfon do zewnętrznego wyświetlacza. Zmianie ulega wówczas interfejs użytkownika, oferując bardziej rozbudowane opcje zarządzania oknami i aplikacjami.

Nowy tryb desktopowy pozwala na uruchamianie aplikacji w oknach bardzo podobnych do tych, które znamy choćby z systemu Windows. Użytkownicy mogą maksymalizować, minimalizować i zmieniać rozmiar aplikacji. Warto jednak zauważyć, że w trybie brakuje pewnych funkcji, takich jak pasek zadań czy obsługa skrótów klawiszowych.

Jak już wspomniałem, Samsung nie zdecydował się na pełne wdrożenie trybu DeX w Galaxy Z Flip 6. Według wspomnianego portalu chodzi przede wszystkim o obawy dotyczące wydajności i problemy związane z możliwym przegrzewaniem się urządzenia.

Ta „ukryta” funkcja pokazuje jednak, że Samsung pracuje nad wprowadzeniem nowości, by jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoją linię składanych smartfonów. Być może w kolejnej generacji otrzymamy już pełnoprawny Samsung Dex (chociaż to tylko wyraz moich nadziei).