Orange Flex ma prezent dla studentów. Świetna promocja przedłużona

Atrakcyjna promocja w Orange Flex została przedłużona. Możemy więc założyć, że studenci, którzy potrzebują więcej gigabajtów internetu, będą zachwyceni tą decyzją, podjętą przez pomarańczowego operatora.

Spora paczka gigabajtów internetu do odebrania w Orange Flex

Jako użytkownik Orange Flex, który opłaca plan za 35 złotych, czyli ten podstawowy, muszę przyznać, że gigabajtów internetu dostaję aż za dużo. Trudno jest mi w miesiącu wykorzystać 75 GB, nawet biorąc pod uwagę, że często słucham podcastów i muzyki w tle, gdy ćwiczę lub jeżdżę samochodem i oglądam różne treści w pociągu. Nie zamierzam jednak z tego powodu narzekać, bo od przybytku głowa nie boli.

Zdaję sobie jednak sprawę, że niektórzy mają znacznie większe zapotrzebowanie. Szczególnie gdy internet dostępny w ramach Orange Flex jest tym jedynym lub niemal jedynym sposobem dostępu do sieci. Może to dotyczyć przykładowo studentów, którzy ze względów finansowych czy wyjątkowo rzadkich wizyt w wynajmowanym mieszkaniu nie chcą brać specjalnej oferty na internet.

Dla studentów wspomniane 75 GB może być niewystarczające. Z pomocą przychodzi jednak samo Orange, a dokładniej wyjątkowo atrakcyjna promocja, która właśnie została przedłużona. Zanim przejdziemy dalej, to warto przypomnieć, że na początku września 2024 roku ruszyła promocja studencka w Orange Flex, która pozwalała zgarnąć 6x 50 GB, czyli łącznie 300 GB za darmo. Obowiązywała ona do 28 lutego 2025 roku.

Natomiast teraz operator zdecydował się na przedłużenie tej promocji. Ponownie do zdobycia jest sześć paczek po 50 GB każda, co przekłada się łącznie na 300 GB. To wszystko bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Jak skorzystać z promocji studenckiej w Orange Flex?

Wystarczy w aplikacji Orange Flex przejść do sekcji Odkryj. Następnie na liście należy znaleźć promocję przygotowaną dla studentów – możliwe, że jest wyświetlana na samej górze.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

W kolejnym kroku musicie wysłać zgłoszenie potwierdzające status studenta. Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie powiadomienie w aplikacji, które należy kliknąć i wejść do Klubu Flex. Pozostaje tylko wygenerowanie indywidualnego, jednorazowego kodu, który trzeba wprowadzić w sekcji Kody promocyjne w Moim profilu.

Promocja trwa do 30 czerwca 2025 roku. Warto wiedzieć, że gigabajty niewykorzystane w danym miesiącu przepadają i nie przechodzą na kolejny.