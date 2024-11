Za książkę wydaną przez Apple trzeba będzie słono zapłacić

Apple po raz kolejny przyciąga uwagę swoim absurdalnie drogim projektem. Gigant z Cupertino postanowił wprowadzić na rynek limitowaną książkę „Apple Music: 100 Best Albums”, która zawiera zestawienie 100 najważniejszych płyt wszech czasów wybranych przez ekspertów Apple Music. Ile trzeba zapłacić za to wydanie?

To wyjątkowa książka

Jak przekonuje gigant z Cupertino, książka, przygotowana we współpracy z prestiżowym wydawcą Assouline, jest nie tylko zbiorem tekstów i zdjęć, ale także ekskluzywnym produktem kolekcjonerskim. Wydanie zostało ograniczone do 1500 numerowanych egzemplarzy, a każdy z nich jest opakowany w przezroczyste, akrylowe etui z logo Apple Music. Sama książka wykonana jest z białego lnu, a krawędzie stron pokryto złoceniami, co tylko podkreśla jej luksusowy charakter.

W środku znajdziemy opisy i zdjęcia albumów wybranych przez zespół Apple Music oraz zaproszonych artystów, takich jak Pharrell Williams czy Charli XCX. Co ciekawe, lista ta jest niezależna od wyników sprzedaży i strumieniowania, a ma na celu „celebrację muzyki”, która wpłynęła na kulturę i fanów na całym świecie. Książka zawiera także wstęp napisany przez Zane’a Lowe’a, dyrektora kreatywnego Apple Music.

Pomimo bogactwa formy, treść książki nie różni się znacząco od tego, co użytkownicy mogą znaleźć online w serwisie Apple Music. Na próżno szukać w książce wycenionej na 450 dolarów (~1900 złotych) czegoś nadzwyczajnego.

Apple Music: 100 Best Albums (źródło: assouline)

Cena budzi emocje, ale kto Apple zabroni?

Cena książki wywołała spore kontrowersje, co widać w komentarzach pojawiających się pod informacjami na ten temat, publikowanymi w sieci. Warto przypomnieć jednak, że nie jest to pierwsza tak droga publikacja Apple. W 2016 roku firma wydała album „Designed by Apple in California”, którego cena wynosiła od 199 do 299 dolarów, również spotykając się z mieszanymi reakcjami, ponieważ książka składała się jedynie ze zdjęć produktów Apple. Tym razem koszt blisko 2000 złotych może zniechęcić wielu potencjalnych nabywców.

Mimo to, dla kolekcjonerów i zagorzałych fanów, książka „Apple Music: 100 Best Albums” może być atrakcyjnym dodatkiem do domowej biblioteczki. Projekt skierowany jest głównie do osób ceniących unikalne wydania kolekcjonerskie, a jego ekskluzywność oraz limitowana dostępność mogą sprawić, że stanie się poszukiwanym rarytasem z jeszcze wyższą ceną niż jest to obecnie.