LOTOS znika z polskiego rynku. Co z programem Navigator?

LOTOS, PKN Orlen i MOL to obecnie bardzo gorące tematy. Kierowcy w Polsce wkrótce będą mogli zatankować na kilkuset stacjach MOL, na które przemianowane zostaną stacje LOTOS (i nie tylko). W związku z tym pojawiły się pytania, co dalej z programem lojalnościowym Navigator. Wiemy, co się z nim stanie.

MOL przejmuje stacje LOTOS

30 listopada 2022 roku PKN Orlen podpisał z węgierskim gigantem paliwowym MOL umowę 100% sprzedaży stacji benzynowych LOTOS. Wymagała tego Komisja Europejska – był to jeden z warunków, które PKN Orlen musiał spełnić, aby KE wyraziła zgodę na połączenie Grupy LOTOS z Grupą Orlen – sfinalizowanie fuzji zostało ogłoszone 1 sierpnia 2022 roku.

Na mocy wspomnianej umowy MOL przejmie 417 stacji, działających obecnie pod szyldem LOTOS, dzięki czemu będzie miał w Polsce w sumie 500 stacji, ponieważ kontroluje również stacje Slovnaft Partners. Węgrzy poinformowali, że niezwłocznie rozpocznie się proces wprowadzania marki MOL na polski rynek. Według informacji, do których dotarł Business Insider, pierwsza stacja pod szyldem MOL zacznie działać w Polsce jeszcze w 2022 roku, a docelowo otrzymają go też stacje sieci Slovnaft Partners.

Co się stanie z programem LOTOS Navigator po przejęciu stacji przez MOL?

Na stronie lotosnavigator.pl pojawiła się grafika, na której widnieje informacja, że program NAVIGATOR pozostaje bez zmian – jego członkowie nadal mogą otrzymywać i korzystać z punktów, w taki sam sposób, jak dotychczas. Jeżeli zatem macie kartę Navigator, nic się dla Was nie zmienia, oprócz tego, że wkrótce będziecie zbierać punkty na stacjach MOL.

źródło: LOTOS

Do uczestników programu Navigator wysłane zostały też e-maile z informacją, że z dniem 1 grudnia 2022 r. nazwa spółki LOTOS Paliwa zmienia się na MOL Polska, a spółka staje się częścią Grupy MOL, która przejmuje również program LOTOS Navigator.

Z okazji przejęcia dla uczestników programu Navigator przygotowano też prezent w postaci 200 dodatkowych punktów, które mogą wymienić na kawę lub hot-doga na stacjach lub nagrody z katalogu. Kupon można znaleźć w aplikacji Navigator i można go aktywować do 31 stycznia 2023 roku.

Zasady programu, katalog nagród i wszystkie niezbędne informacje wciąż można znaleźć na stronie lotosnavigator.pl.

PKN Orlen musiał sprzedać stacje MOL, ale jednocześnie zyskał blisko 200 stacji poza granicami Polski

Chociaż po dokonaniu fuzji z Grupą LOTOS Orlen musiał sprzedać 417 należących do niej stacji, to jednocześnie od 1 grudnia 2022 roku stał się właścicielem 143 stacji na Węgrzech i 39 stacji na Słowacji. 79 stacji na Węgrzech pod szyldem LUKOIL w ciągu kilku dni zyska szyld Orlen. Rebranding pozostałych 64 stacji na Węgrzech ma być sukcesywnie realizowany do połowy 2024 roku, natomiast tych na Słowacji zakończy się w połowie 2023 roku.

Finalnie Grupa Orlen będzie posiadać na Węgrzech i Słowacji ponad 230 stacji, dzięki czemu stanie się jednym z czterech największych graczy na obu rynkach. Jednocześnie stacje marki Orlen będą funkcjonować w sześciu krajach europejskich. Grupa MOL działa zaś na dziesięciu rynkach, a w Polsce stanie się trzecim największym graczem (za PKN Orlen i bp). Warto też dodać, że mimo iż posiada ona trzy rafinerie (pod Bratysławą i Budapesztem oraz w Rijece), to zdecydowaną większość paliwa będzie kupować w polskich rafineriach.

Jeżeli chcecie bliżej poznać MOL, to w serwisie Business Insider znajdziecie 10 (ciekawych) faktów na jej temat, których najprawdopodobniej nie znaliście.