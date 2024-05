Przyszłość smartfonów i smartwatchy? Tak widzą ją TCL i LG

Targi Display Week to dobra okazja, by pokazać światu najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wyświetlaczy. Tak też zrobiły firmy TCL CSOT i LG Display. Pierwsza z nich zaprezentowała innowacyjny, dwukrotnie składany ekran do smartfona, druga zaś – wyjątkowy panel 3D do smartwatcha.

Pomysł TCL na smartfon składany na trzy części

Składane smartfony zdążyły się już całkiem dobrze zadomowić na rynku. Wprawdzie wciąż stanowią niszę, ale w swoich katalogach ma je kilku dużych producentów, a poszczególne modele to nierzadko dobry i godny polecenia sprzęt. Od jakiegoś czasu coraz głośniej mówi się o rozwinięciu tej koncepcji – do postaci konstrukcji składanych dwukrotnie.

Podczas targów Display Week 2024 w San Jose firma TCL zaprezentowała składany na trzy części wyświetlacz, który po rozłożeniu cechuje się przekątną 7,85 cala. Z postaci bardzo kompaktowego smartfona da się więc przejść praktycznie do tabletu, z jeszcze jedną stacją pośrodku. Co ciekawe, poszczególne części można poskładać zarówno w kształt „G”, jak i „Z” – producent nazywa to typem swobodnym („Free-type”).

fot. TCL CSOT

Największą wadą poprzednich prototypów tego rodzaju była grubość. W przypadku panelu TCL jednak wynosi ona zaledwie 427 mikronów. Równocześnie producentowi udało się osiągnąć zagęszczenie pikseli na poziomie 420 PPI oraz dynamiczną częstotliwość odświeżania w zakresie 1-120 Hz. Firma przekonuje również o niskim zużyciu energii oraz wysokiej trwałości.

Producent nie podzielił się swoimi planami dotyczącymi tego wyświetlacza, ale można spodziewać się, że spróbuje wyposażyć któryś ze swoich przyszłych smartfonów w taki panel. Podobne plany zdają się mieć Samsung i Huawei – ten drugi podobno jeszcze w tym roku wypuści na rynek urządzenie, które po dwukrotnym rozłożeniu będzie oferować 10-calowy ekran.

LG chce smartwatchy z ekranami 3D

Pozostajemy w temacie innowacyjnych wyświetlaczy, ale przechodzimy do sekcji smartwatchy. Ciekawy pomysł w związku z nimi ma firma LG Display. Chciałaby, żeby zegarki mogły generować holograficzne efekty 3D. Panelem o przekątnej 1,3 cala, który to umożliwia, pochwaliła się podczas Display Week 2024.

Póki co mamy jedynie tekstowy opis tej technologii. Wynika z niego, że smartwatch wyposażony w taki panel będzie mógł wyświetlać trójwymiarowy obraz, który użytkownicy zobaczą bez konieczności zakładania okularów. Prawdopodobnie chodzi więc o rozwiązanie podobne do tego, jakie firma ZTE stosuje w swoich tabletach z serii Nubia Pad 3D.

fot. Andreas Sebayang/Notebookcheck.com

Na razie to tylko ciekawostka i nie wiadomo, czy kiedykolwiek ulegnie to zmianie. Bez wątpienia jednak ma potencjał, a ci, którym dane było zobaczyć to na własne oczy (np. redakcja NotebookCheck), opowiadają, że całość była przyjemna dla oka i przekonująca.