TCL zabrał się za produkcję laptopów. Poznaliśmy pierwszego notebooka firmy

TCL w tym roku zaszalało na targach CES. Firma nie tylko zaprezentowała sześć nowych tabletów, ale postanowiła wejść w całkiem nowy dla niej segment rynku – laptopy.

TCL Book 14 Go

Nazwa pierwszego laptopa TCL sugeruje urządzenie o podstawowej specyfikacji i rzeczywiście tak jest. Nie mamy do czynienia z gamingowym potworem, jak w przypadku innych laptopowych premier na CES 2022 (na przykład ASUSa czy Razera). To prosty notebook z procesorem ARM i systemem Windows 11. W perspektywie, kiedy na tym systemie będzie można uruchamiać aplikacje z Androida, TCL Book 14 Go może okazać się całkiem niezły!

Mimo, że rzecz jest wydajnościowo podstawowa, nie przeszkadza to jednak w uzyskaniu eleganckiej konstrukcji z metalowymi elementami oraz zachowaniu wielu portów. Sam ekran, choć nie kapitalny, ma swoje zalety – to 14,1-calowy panel pracujący w rozdzielczości HD i odświeżający obraz w 60 Hz.

W środku znajdziemy układ Qualcomm Snapdragon 7c z grafiką Adreno 618, 4 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Dzięki takiemu procesorowi, możliwa jest obsługa sieci 4G LTE oraz płynne przesyłanie plików przez Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac czy Bluetooth 5.1.

Do laptopa można podłączyć różne akcesoria, przez jeden z dwóch portów USB 2.0 typu C, gniazdo USB 3.0 typu A lub skorzystać ze slotu na karty pamięci. Bez problemu podepniemy też ulubione słuchawki przez audio jack 3,5 mm.

Inne godne uwagi elementy specyfikacji to głośniki stereo (2x 1 W) czy bateria 40 W z szybkim ładowaniem 24 W. Sprzęt wyposażono także w kamerkę 720p, a całość waży 1300 g.

Szkoda, że w tym momencie nie znamy ceny ani dostępności TCL Book 14 Go. Taki sprzęt do podstawowych zadań w rozsądnych pieniądzach byłby całkiem łakomym kąskiem!