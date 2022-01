Po co nam stacjonarka, skoro możemy mieć gamingowego laptopa Razer Blade

Razer z przytupem wchodzi w 2022 rok. Tuż przed rozpoczęciem się targów CES, prezentuje nowe modele gamingowych laptopów z serii Blade. Niczego im nie brakuje.

Potężna trójca Razera

Tegoroczne laptopy Razer Blade 14, Razer Blade 15 i Razer Blade 17 zaprezentowano podczas specjalnego pokazu. To najszybsze gamingowe notebooki tego producenta, które wzbogacono o jeszcze ciepłe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 30xx, włącznie z topowym RTX 3080 Ti. Szybkość zapewnia też kompatybilność z pamięciami DDR5, taktującymi z częstotliwością do 4800 MHz. To skok wydajnościowy rzędu 50% względem poprzedniej generacji.

Razer Blade 15

Najwyższa konfiguracja, z RTX-em 3080 Ti, wyposażona jest w jest w 16 GB pamięci GDDR6, zapewniając wydajność wyższą niż… desktopowy TITAN RTX. Z kolei procesor graficzny GeForce RTX 3070 Ti jest do 70% szybszy niż mobilne karty RTX 2070 SUPER i może dostarczyć 100 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p. To więcej niż trzeba do komfortowej gry.

Dla tych, którzy od czasu do czasu odłączają laptopy od gniazdka sieciowego, ważną informacją będzie zastosowanie nowej, czwartej generacji technologii Max-Q, z CPU Optimizer, Rapid Core Scaling i funkcją Battery Boost 2.0, dbającą o żywotność i wydajność baterii.

Razer Blade 17

Razer Blade 14 na procesorze AMD

Razer Blade 14 będzie korzystał z dobrodziejstw technologii „Czerwonych”, za sprawą procesorów AMD Ryzen z serii 6000. Każda konfiguracja zaoferuje ultraszybki procesor Ryzen 9 6900HX, który pozwala na grę w najbardziej wymagające gry.

Razer Blade 14

Z kolei Blade 15, jak i Blade 17 będą działać na chipsetach Intela 12. generacji, włącznie z Intel Core i9-12900H, z nową liczbą rdzeni – teraz 14, w porównaniu do 8 w poprzedniej generacji.

Cała ta moc zamknięta jest w aluminiowych obudowach frezowanych w technologii CNC. Odświeżono w nich panele klawiatur, w których nieco powiększono klawisze, zmieniono konfigurację głośników, udoskonalono zawiasy i zadbano o dodatkową wentylację.

Ceny nowych laptopów Razera przedstawiają się następująco: