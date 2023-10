Bethesda dorobiła się darmowych pracowników! To gracze, którzy sami łatają Starfielda

Starfield to najnowsze dziecko Bethesdy i jednocześnie jedna z największych premier w tym roku. Kosmiczna produkcja zebrała dość dobre oceny, ale oczywiście nie obyło się bez wpadek i błędów.

Społeczność bierze się za poprawki w Starfield

Recenzowany przez nas Starfield uzyskał ocenę 7,5/10, ale w sieci da się znaleźć wiele 9/10, a nawet kilka 10/10. Nic w tym dziwnego – w końcu jest to świetna, kosmiczna przygoda. Tylko że niedopracowana – w grze pojawia się cała masa błędów. We wspomnianej recenzji zresztą dość mocno punktuje je mój redakcyjny kolega Wojtek, który miał ich z jakieś 10 razy więcej niż ja.

Fani Starfield nie mieli zamiaru czekać na oficjalną łatkę od deweloperów i pomimo braku pełnego wsparcia, przygotowali oficjalny „Starfield Community Patch”, czyli mod, który naprawia dość sporo rzeczy i jest już dostępny w Nexus Mods. Co ciekawe, wspomniana aktualizacja dostała nawet polskie spolszczenie od użytkownika „mrkox12321”.

Uważaj przy instalacji

Oczywiście korzystanie z takich modów niesie ze sobą ryzyko i trzeba o tym pamiętać. Przede wszystkim może się popsuć nasz obecny stan gry, pobierzemy przez przypadek niechciane pliki lub zepsuje się jakiś inny, istotny element rozgrywki.

Lista błędów w tej kosmicznej przygodzie jest… długa (źródło: Tabletowo.pl)

Niemniej, zgodnie z opiniami oraz opisem patcha, fani przygotowali łatkę, która naprawia problemy związane z renderowaniem się niewłaściwych obiektów, błędnymi skryptami, opisami przedmiotów, a nawet poprawili exploity, które psują rozgrywkę!

7.5 Ocena

Twórcy podkreślili też dość jasno, że nie zmienili balansu gry i kluczowych aspektów gameplayu. Lista zmian jest pokaźna i znajdziesz ją w podlinkowanym przeze mnie kilka akapitów wyżej miejscu na Nexus Mods.

Pomimo wielu błędów Starfield jest uznawany za jedną z najgłośniejszych premier tego roku. Co więcej, zgodnie z tym, co podobno przekazał Satya Nadella (CEO Microsoftu), Starfield wygenerował największą liczbę subskrybentów Xbox Game Pass (w ciągu jednego dnia). Trzeba przyznać, że jest to nie lada wyczyn, bo przecież to nie jest pierwsza, duża produkcja, która zadebiutowała w usłudze Microsoftu.