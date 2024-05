Te tanie słuchawki Xiaomi mają nieprzeciętnie duże przetworniki

Xiaomi ma spore doświadczenie w produkcji tanich i dobrych urządzeń. Słuchawki Redmi Buds 6 Active mają być kolejnym modelem, który potwierdzi te zdolności. Pomimo niewysokiej ceny ich specyfikacja wypada naprawdę nieźle.

Słuchawki Redmi Buds 6 Active – tanie i dobre?

Redmi Buds 6 Active to tanie słuchawki TWS, którym nie brakuje jednak argumentów zachęcających do ich zakupu. To między innymi nieprzeciętnie duże przetworniki dynamiczne (14,2 mm). Według producenta są w stanie zaoferować głębokie basy i czyste tony wysokie. Do tego charakterystykę brzmienia można dostroić wedle potrzeb i preferencji (np. poprzez wzmocnienie tonów niskich czy uwydatnienie wokalu).

fot. producenta

Czas pracy nie jest imponujący, ale nie jest też zły. Same słuchawki wytrzymują do 6 godzin, a razem z etui da się uzyskać maksymalnie 30 godzin odsłuchu na jednym ładowaniu. Zabiegani i zapominalscy docenią też pewnie fakt, że zaledwie 10-minutowe ładowanie pozwala uzyskać 1 godzinę działania.

fot. producenta

Nowe słuchawki z ekosystemu Xiaomi mogą także pochwalić się obecnością technologii redukcji szumu wiatru i hałasu z otoczenia. Dzięki temu równie dobrze mają sprawdzać się podczas korzystania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Za łączność odpowiada natomiast Bluetooth 5.4, a dopełnieniem całości jest konstrukcja odporna na zachlapania (zgodnie z normą IPX4).

W porównaniu do swoich poprzedniczek Redmi Buds 6 Active zaoferują więc nieco krótszy czas działania, ale za to będą mieć nowszy standard łączności bezprzewodowej i wyraźnie większe przetworniki, mające zapewniać lepsze brzmienie.

Cena i dostępność

Póki co słuchawki Redmi Buds 6 Active dostępne są wyłącznie na rynku chińskim, gdzie ich cena wynosi zaledwie 99 juanów (równowartość ~55 złotych). Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, biała i niebieska.

Przedstawiciele grupy Xiaomi nie zapowiedzieli jeszcze globalnej premiery tych słuchawek, ale biorąc pod uwagę fakt, że ich poprzedniczki dość szybko wylądowały w polskich sklepach, spodziewamy się, że na Szóstki też nie będziemy musieli długo czekać. Za realną cenę w złotówkach należałoby jednak uznać okolice 150 złotych.