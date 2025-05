Soundcore ma nowe słuchawki. Jedne skutecznie Cię odetną, drugie wręcz przeciwnie

Do polskich sklepów trafiły nowe słuchawki Soundcore. Liberty 5 to następca uznanego modelu, który zapewniać ma wysoką jakość dźwięku i skuteczne ANC. AeroClip natomiast jest urządzeniem kierowanym do osób, które nie chcą tracić kontaktu z otoczeniem.

Słuchawki Soundcore Liberty 5 obiecują wysoką jakość dźwięku i skuteczne ANC

Soundcore Liberty 5 to całkowicie bezprzewodowe słuchawki, przed którymi stoi nie lada wyzwanie – już Czwórki bowiem były modelem bliskim doskonałości wśród tańszych modeli, mieszczących się w budżecie 500 złotych. Patrząc po samej specyfikacji jednak przeczuwam, że sztuka, polegająca na ich pokonaniu, jak najbardziej może się udać.

Słuchawki Liberty 5 zostały wyposażone w 9,2-milimetrowe przetworniki, oparte na wełnie membranowej. Mają dzięki temu zapewniać precyzyjną reprodukcję wszystkich tonów, ze szczególnym uwzględnieniem średnich i wysokich. Za niskie zaś dodatkowo odpowiadają podwójne tuby, zwiększające rezonans i przepływ powietrza.

Soundcore Liberty 5 (fot. Soundcore)

Urządzenie obsługuje dźwięk Hi-Res i oferuje trzy tryby Dolby Audio (przeznaczone do słuchania muzyki, oglądania filmów i słuchania podcastów). Słuchawki są również kompatybilne z kodekiem LDAC, a 8-pasmowy equalizer pozwala na personalizację brzmienia. Nie zabrakło też nowej wersji HearID, a więc technologii, która dostosowuje dźwięk do indywidualnego profilu słuchowego.

Słuchawki Soundcore Liberty 5 oferują także adaptacyjną redukcję szumów i hałasu – ponoć dwa razy skuteczniejszą niż w poprzednim modelu. Bazę dla systemu stanowią algorytmy wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz układ sześciu mikrofonów. Przy włączonym ANC można liczyć na 8 godzin działania lub 32 godziny wraz z etui. Po wyłączeniu odszumiania zaś wartości rosną do, odpowiednio, 12 i 48 godzin.

Słuchawki Soundcore Liberty 5 dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych (białaej, czarnej, niebieskiej i różowo-morelowej). Cena, niezależnie od wyboru, wynosi 399 złotych.

A Soundcore AeroClip to słuchawki otwarte. Co oferują i ile kosztują?

Drugą nowością są słuchawki Soundcore AeroClip, które – tak jak sugeruje nazwa – mają formę klipsa na ucho. Są to bowiem otwarte słuchawki bezprzewodowe, które nie wchodzą w głąb kanału słuchowego, pozwalając na zachowanie kontaktu ze światem zewnętrznym.

Soundcore AeroClip (fot. Soundcore)

Bazę dla tego urządzenia stanowią 12-milimetrowe przetworniki z powłoką tytanową. Współpracują one z algorytmami AI do wzmacniania basów w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja jest tutaj obecna także w innej formie – gestem bowiem aktywować można asystenta Google lub Siri.

Jeśli chodzi o czas pracy, to sięga on 8 godzin przy normalnym użytkowaniu, a wraz z etui osiągalne są nawet 32 godziny działania. Są to parametry, do których trudno byłoby się przyczepić.

A cena? Słuchawki Soundcore AeroClip kosztują 599 złotych i są dostępne w kolorze białym, czarnym oraz różowo-fioletowym.