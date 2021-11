Do układów Intel Alder Lake dołączą bardzo tanie procesory Pentium oraz Celeron

Intel jakiś czas temu zaprezentował swoje najmocniejsze procesory Alder Lake z odblokowanym mnożnikiem zegara (z dopiskiem „K”). Jak się okazuje, producent poza podstawową serią Core może przygotowywać jeszcze tańsze, najbardziej budżetowe układy Intel Alder Lake, czyli Pentium Gold oraz Celeron.

Jakie będą najtańsze procesory Intel Alder Lake – Pentium i Celeron?

Budżetowa seria układów Intel Pentium Gold oraz Celeron ostatnio została wydana w ubiegłym roku, wraz z innymi procesorami z serii Comet Lake (10. generacji). Na początku 2021, gdy debiutowała 11. generacja Rocket Lake, na niższą półkę cenową odłożono jedynie odświeżonego Core i3-10105(F).

Wszystko wskazuje na to, że w linii procesorów Alder Lake ma pojawić się tańszy, nowy i3. Układ ten, podobnie jak Core i5-12400, będzie pozbawiony energooszczędnych rdzeni Gracemont – wychodzi więc na to, że jest to funkcja zarezerwowana dla wyższej-średniej półki cenowej oraz droższych konstrukcji.

Do tego, w sieci pojawiły się informacje na temat nadchodzących, budżetowych procesorów Intel Alder Lake – a mianowicie Pentium Gold oraz Celeron. Gigant technologiczny z Santa Clara ma w zwyczaju odgrzewać kotlety, jednak w tym wypadku z pewnością są to całkowicie nowe procesory, co potwierdzają zrzuty ekranu, dostarczone przez użytkownik Twittera @momomo_us.

Na powyższym zrzucie ekranu widzimy dwa układy – Pentium Gold G7400 oraz Celeron G6900. Ten pierwszy ma na pokładzie dwa rdzenie fizyczne oraz cztery wątki, jego bazowy zegar to 3,7 GHz, a całość jest wspierana przez 6 MB pamięci Cache trzeciego stopnia (L3). Porównując go z bezpośrednim poprzednikiem, czyli Pentium Gold G6400, od razu można zauważyć różnicę w ilości pamięci Cache, bowiem ma jej mniej – 4 MB. Układ może kosztować 123 dolary kanadyjskie (równowartość 410 złotych).

Podobnie jest w przypadku układu Intel Celeron G6900, który ma 2 rdzenie oraz 2 wątki. Sugeruje to, że procesor będzie wyposażony w inne rdzenie niż Golden Cove. Zegar taktuje z częstotliwością 3,4 GHz, a rdzenie są wspierane przez 4 MB pamięci L3, podczas gdy poprzednik miał jej tylko 2 MB. Ponadto zrzut ekranu sugeruje, że chip ma zostać wyceniony na 91 dolarów kanadyjskich (~300 złotych).

Większa ilość pamięci Cache potwierdza, że mamy do czynienia tu z nowymi układami z serii Intel Alder Lake, a nie z odświeżonymi jednostkami Meteor Lake. Budżetowe procesory z 12. generacji Intela najpewniej zadebiutują na początku następnego roku, wraz z niepodkręconymi układami Intel Core.