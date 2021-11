Epic Games Store szaleje – w tym tygodniu możecie pobrać aż 3 gry za darmo!

W ostatnim tygodniu Epic Games Store nieco zawiódł, jeśli chodzi o dobór „darmówek”. Na całe szczęście w nadchodzącym tygodniu firma postanowiła nieco nam to zrekompensować, serwując aż 3 bardzo zróżnicowane gry.

Guild of Dungeoneering

Właśnie za rozdawanie takich gier szanuje Epic Games Store. Guild of Dungeoneering to bardzo mała i niezależna produkcja, o której pewnie nigdy bym się nie dowiedział, gdyby nie ta promocja w sklepie Epica. Dlatego bardzo cieszę się, że będę miał okazję ograć ten tytuł, ponieważ na pierwszy rzut oka powinien on świetnie wpasować się w mój gust.

Guild of Dungeoneering można opisać jako dość klasyczny dungeon crawler z tą różnicą, że nie kierujemy w nim bezpośrednio swoim bohaterem, a budujemy wokół niego lochy. Całość polega na stosunkowo prostym mechanizmie gry karcianej, ale według opinii w sieci gra broni się, jeśli chodzi o złożoność. Nie jest to może produkcja na wiele wieczorów, ale ja z pewnością sprawdzę ten tytuł, chociażby dla samego pomysłu!

Never Alone

W 2014 roku studio Upper One Games wydało na świat grę Never Alone, bardzo klimatyczną i wysoko ocenianą platformówkę, w której wcielamy się w małą dziewczynkę z plemienia Iñupiaq, której towarzyszy przyjazny lis. W grze przyjdzie nam kierować obydwoma tymi postaciami, by rozwiązywać proste zagadki logiczne w świetnie wykonanych lokacjach, które miejscami zachwycają swoim designem.





źródło: Epic Games Store

Ja miałem przyjemność zagrać w Never Alone już na premierę tego tytułu, ale nadal świetnie wspominam tę produkcję. Przejście całości nie powinno Wam zająć więcej niż jeden wieczór. W grze znajdziecie polską wersję językową, a także tryb lokalnej kooperacji, który gorąco polecam sprawdzić, jeśli posiadacie wymagany dodatkowy kontroler Xbox.

Wymagania sprzętowe Never Alone:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 Windows 7 lub nowszy Procesor: Intel Core 2 Duo E4500 z 2,2 GHz lub

AMD Athlon 64 X2 5600+ z 2,8 GHz Intel Core 2 Quad Q9550 z 2,8 GHz lub

AMD Phenom II X4 955 z 3,2 GHz Pamięć RAM: 2 GB 4 GB Wolne miejsce na dysku: 3 GB 3 GB Karta graficzna: GeForce 240 GT lub Radeon HD 6570 GeForce GTX 650 Ti lub Radeon HD 7790

KID A MNESIA EXHIBITION

A na koniec coś nietypowego. KID A MNESIA EXHIBITION to growy hołd dla zespołu Radiohead na 21. rocznicę działalności zespołu. Trudno ocenić po pierwszych zwiastunach, czym dokładnie będzie ta produkcja, ale bez wątpienia warto ją sprawdzić. Ttym bardziej, że KID A MNESIA EXHIBITION pojawia się na Epic Games Store w swoją premierę!

Wszystkie wymienione wyżej gry możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Co ważne, macie na to cały tydzień, bo dopiero 25 listopada 2021 roku o godzinie 17:00 zostaną udostępnione kolejne darmowe gry.