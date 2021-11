Ultramobilne procesory Intel Alder Lake-M nadchodzą. Topowy chip będzie miał nawet 10 rdzeni

Jakiś czas temu Intel wprowadził pierwsze procesory z odblokowanym mnożnikiem Intel Alder Lake-S. Co więcej, producent zamierza wydać jeszcze podstawowe desktopowe układy, te dedykowane laptopom oraz ultramobilne procesory stworzone z myślą o najbardziej energooszczędnych urządzeniach – ultrabookach oraz tabletach. W sieci zauważono chip Intel Alder Lake-M, który będzie najpewniej topowym Intel Core.

Reklama

Intel Alder Lake-M – jest już specyfikacja techniczna

W bazie danych testów syntetycznych SiSofware dostrzeżony został bliżej nieoznakowany procesor z nadchodzącego ultramobilnego segmentu, przetestowany na platformie, która wspiera pamięci operacyjne LPDDR5. Układ jest najpewniej wczesną próbką inżynieryjną i jak na razie nie wiemy, czy będzie to Core i9 czy może Core i7.

Niemniej jednak wspomniany procesor Intel Alder Lake-M został wyposażony w 2 wydajnościowe rdzenie oparte na mikroarchitekturze Golden Cove (wspierające technologię Hyperthreadingu) i 8 energooszczędnych rdzeni Gracemont znajdujących się w dwóch klastrach przy 12 wątkach logicznych.

Reklama

Nowy chip ma na pokładzie 12 MB pamięci cache trzeciego poziomu (L3) – 3 MB dla „dużego” rdzenia oraz 3 MB na pojedynczy klaster „małych” rdzeni. Test wykazał, że podstawowa wartość częstotliwości zegara to 0,8 GHz, natomiast duży rdzeń może taktować do 4,7 GHz. Procesor będzie miał do dyspozycji zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe-LP, wyposażony w 96 jednostek wykonawczych (EU).

4.5 Ocena

Jako iż jest to układ dedykowany ultramobilnym urządzeniom, ma małą powierzchnię. Jego moc PBP (dawne TDP, PL1) wynosi maksymalnie 9 W – jest to zatem wartość niewiele większa, niż w mobilnych procesorach Qualcomm Snapdragon, projektowanych w głównej mierze dla smartfonów. Faktycznie generowana moc SoC z rodziny Intel Alder Lake-M (MTP) to 30 W.

Dodatkowo warto wspomnieć, że procesory Intel Alder Lake-M z racji, że będą trafiały do bardziej mobilnych urządzeń, wspierają protokół Thunderbolt 4, łączność Wi-Fi 6E oraz – co ciekawe – jedynie interfejs PCI-Express 4.0. Choć desktopowe Alder Lake obsługują PCIe 5.0, to jednak ciężko to określić jako znaczący brak, bowiem obecnie nie ma na rynku półprzewodników, które wspierają ten interfejs.