Smartfony w 2026 roku: prognozy nie są optymistyczne

Producenci smartfonów raczej nie mają powodów do zadowolenia. Ten rok nie zapowiada się zbyt dobrze.

Rynek smartfonów w 2026 roku, czyli spadek dostaw

Jestem zadowolony z mojego prywatnego Pixela 9 Pro, ale nie za wszystkiego, co oferuje – czas pracy bez ładowarki jest poniżej moich oczekiwań. Zacząłem nawet zastanawiać się nad przesiadką na jakiś chiński model z dużym akumulatorem, ale możliwe, że plany trzeba będzie przełożyć na późniejszym termin. Tak, chodzi o ceny.

Nowy raport IDC, który przedstawia prognozę na 2026 rok, zdecydowanie nie jest optymistyczny dla smartfonów. Zanim przejdziemy dalej, to warto dodać, że nie tylko ten segment urządzeń może ucierpieć – niedawno pisaliśmy, że ceny laptopów wzrosną już w marcu.

Według IDC światowe dostawy smartfonów w 2025 roku wyniosą 1,1 mld sztuk, co oznacza spadek o 12,9% względem 2025 roku. Podejrzewa się nawet, że rynek smartfonów osiągnie najniższy roczny wolumen dostaw od ponad dekady i będzie to odczuwalne dla wielu producentów.

źródło: IDC

Wzrośnie średnia cena sprzedanego smartfona

Kryzys niedoboru pamięci ma najbardziej uderzyć w mniejszych graczy, a także producentów skupiających się na niższych półkach cenowych. Po prostu wzrost cen nie będzie aż tak odczuwalny dla klientów, którzy wybierają topowe, drogie smartfony. To dobra informacja dla Apple, które działa przede wszystkim w segmencie premium.

IDC dodaje, że dostawy – owszem – odnotują rekordowy spadek, ale średnia cena sprzedanego smartfona wzrośnie o 14% do rekordowych 523 dolarów. W tym samym czasie segment poniżej 100 dolarów będzie dla wielu producentów całkowicie nieekonomiczny.

W ujęciu regionalnym – raczej bez zaskoczenia – najniższe spadki będą widoczne na rynkach z dużą koncentracją smartfonów z niższej półki. Bliski Wschód i Afryka odnotują spadek na poziomie 20,6% r/r, Chiny o 10,5%, a region Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii i Chin) o 13,1%.

IDC prognozuje umiarkowane ożywienie globalnego rynku na poziomie 2% w 2027 roku, a następnie silniejsze odbicie na poziomie 5,2% w 2028 roku.