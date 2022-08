Tani smartfon Samsunga bez tajemnic – wkrótce premiera

Znamy już pełną specyfikację najnowszego budżetowego smartfona od południowokoreańskiej firmy – Samsung Galaxy A04s. Doniesienia mówią również o premierze w Europie i cenie.

Reklama

Samsung Galaxy A04s – do bólu średni

Jakiś czas temu poznaliśmy część informacji na temat specyfikacji budżetowego Galaxy A04s. Teraz za sprawą portalu WinFuture mamy dostęp do doniesień, które wskazują na pełną specyfikację urządzenia.

W nowym smartfonie Samsunga nie znajdziemy ekranu AMOLED. Galaxy A04s ma zostać wyposażony w wyświetlacz LCD, którego przekątna ma wynosić 6,5 cala, a rozdzielczość 1600 x 720 pikseli. Ekran będzie oferować częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz – to pierwsza cecha, która wyróżnia go na tle tanich smartfonów, w których nie jest to standardem.

Główny aparat Samsunga Galaxy A04s ma zostać wyposażony w 50 Mpix matrycę z obiektywem o przysłonie f/1.8. Konfigurację aparatu dopełnią również dwa sensory o rozdzielczości 2 Mpix. Jeden z nich będzie służyć do zdjęć makro, a drugi sprawdzi się jako czujnik głębi. Oba obiektywy mają przysłonę na poziomie f/2,4. Aparat do selfie ma mieć rozdzielczość 5 Mpix i przysłonę f/2.2.

Motorem napędowym nowego budżetowego smartfona ma być ośmiordzeniowy chipset Samsung Exynos 850, który może rozpędzić się do 2 GHz. Procesor ma w tym smartfonie być wspierany przez 3 GB RAM. Na pliki użytkownicy będą mieć niewiele wbudowanej pamięci, bo będzie to zaledwie 32 GB. To, że można ją rozszerzyć dzięki kartom microSD to naprawdę marne pocieszenie.

Wersje kolorystyczne smartfona (źródło: Samsung)

Akumulator Galaxy A04s ma pojemność 5000 mA. Oczywiście nie ma co spodziewać się funkcji bezprzewodowego ładowania. Energię smartfona uzupełnimy przez port USB typu C i obsługuje on ładowanie z mocą 15W. Kupując tego smartfona nie znajdziemy w zestawie dołączonej ładowarki.

Oczywiście na pokładzie nie ma również modemu 5G. Budżetowy smartfon Samsunga oferuje nam łączność w standardzie 4G. Urządzenie zostało za to wyposażone w moduł NFC. Dodatkowo, producent umieścił w smartfonie port audio jack 3,5 mm.

Czy to smartfon warty uwagi?

Samsung Galaxy A04s ma być według już wkrótce dostępny w Europie. Smartfon będzie występować w trzech kolorach: białym, czarnym i ciemnozielonym. Urządzenie ma działać na systemie operacyjnym Android 12.

Według doniesień, smartfon będzie kosztował 169 euro (równowartość ~805 złotych). Czy warto? Jedynym co, wyróżnia to urządzenie jest częstotliwość odświeżania ekranu. Jednak trzeba przyznać, że za 800 złotych większość producentów oferuje 4 GB RAM oraz 64 GB lub nawet 128 GB wbudowanej pamięci na dane. Samsung Galaxy A04s zdaje się nie mieć szans w segmencie tanich smartfonów w starciu z chińskimi producentami.