Poznaliśmy specyfikację Samsung Galaxy A04s. Niska półka niskiej półki

Światło dzienne ujrzały właśnie nowe informacje dotyczące nadchodzącego budżetowego telefonu od Samsunga – Galaxy A04s. Jest to prawie pełna specyfikacja. Czy jest na co czekać?

Budżetowy smartfon Samsunga

W kwietniu informowaliśmy o wycieku renderów nowego budżetowego telefonu od koreańskiego producenta. Teraz mamy okazję przyjrzeć się jego specyfikacji, gdyż ta jest już dostępna do wglądu za sprawą przecieku.

Z informacji wynika, że nie będzie to raczej telefon warty uwagi i w swojej cenie nie zaoferuje niczego specjalnego. Na podstawie renderów domyślaliśmy się, że może nie być to taka straszna opcja jeśli cena zostanie odpowiednio dobrana do tego, co znajdzie się wewnątrz. Jednak przeliczyliśmy się.

Specyfikacja Galaxy A04s

Nowy smartfon Samsunga ma zyskać wyświetlacz LCD zamiast popularnego teraz AMOLEDa. To dziwny wybór, gdyż producent ten jest znany z montowania ich nawet w tańszych telefonach. Przekątna ma wynieść 6,5 cala, a rozdzielczość 1600 x 720 pikseli. Co ciekawe, Samsung postawił na odświeżanie 90 Hz, co wcale nie jest standardem na rynku tanich smartfonów.

Producent zdecydował się na zamontowanie w swoim nowym telefonie procesora Exynos 850, który w porównaniu z konkurencją jest wręcz absurdalnym wyborem. W teście AnTuTu wykręca około 124000 punktów. To raczej kiepski wynik.

Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh i jest to jedna z mocniejszych stron tego smartfona. Niestety, nie wiemy na jaką prędkość ładowania zdecyduje się Samsung, ale spodziewać można się tu klasycznego wyboru, jakim jest 15 W.

Jeśli chodzi o pamięć, to Samsung postawił na 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Ponadto telefon uzyska wsparcie dla kart micro SD.

Można mieć wrażenie, że sytuację ratować będzie potrójny aparat. Główne oczko ma mieć 50 megapikseli, zaś dwa pozostałe po 2 MPix. Ciekaw jestem, czy finalnie będą one zbędne, czy może Samsung dobrze je wykorzysta? Przedni aparat umieszczony we wcięciu Infinity-V ma mieć 5 MPix.

Biorąc pod uwagę wszystkie te dane, a także gabaryty nadchodzącego smartfona – 196 gramów i 9,1 mm grubości – można założyć, że będzie to słaby wybór, bez względu na cenę. Samsung uznał jednak, że powali nas na kolana nie tylko budżetową specyfikacją, ale też relatywnie wysokim kosztem zakupu: 169 euro. To w bezpośrednim przeliczeniu niecałe 800 złotych. Nie wiem jak Wy, ale – jeśli cena potwierdzi się podczas premiery – to ja podziękuję za telefon z 3 GB RAM za takie pieniądze.