Samsung pobił rekord. Nikt wcześniej nie zdołał tego zrobić

Samsung pochwalił się pobiciem kolejnego rekordu. Do tej pory żadna (inna) firma nie zdołała osiągnąć czegoś takiego. Koreańczycy mają jednak też powody do zmartwień.

Samsung pobił rekord. Znowu

Producent z Korei Południowej opublikował dziś raport, podsumowujący trzeci kwartał 2026 roku. Skonsolidowane przychody firmy sięgnęły 195,3 biliona wonów południowokoreańskich, co jest kolejnym rekordowym, kwartalnym wynikiem. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 107,4 biliona KRW – Samsung jest pierwszą firmą technologiczną, której zysk operacyjny za jeden kwartał przekroczył 100 bilionów KRW.

Takie rezultaty to w największej mierze zasługa działu Device Solutions (DS), który zwiększył sprzedaż o 15% względem poprzedniego kwartału, a sam Memory Business osiągnął rekordowe przychody kwartalne i zysk operacyjny. DS zaraportował 147,1 biliona KRW skonsolidowanych przychodów i 106,5 biliona KRW zysku operacyjnego za trzeci kwartał 2026 roku.

Naturalnie jest to efektem ogromnego popytu na pamięci na potrzeby sztucznej inteligencji, który przyczynia się też do ciągłego wzrostu ich cen. Koreańczycy spodziewają się, że w najbliższej przyszłości będzie on dalej rósł – według nich w 2027 roku popyt na rozwiązania oparte na AI znacznie przewyższy podaż w branży w porównaniu z 2026 rokiem.

Dział mobilny Samsunga cienko przędzie

Podczas gdy biznes odpowiedzialny za półprzewodniki bije kolejne rekordy, działy MX i Networks zaraportowały skonsolidowane przychody w wysokości 37,7 biliona KRW i stratę operacyjną w kwocie 600 miliardów KRW. Te pierwsze były wyższe niż w poprzednim kwartale głównie dzięki premierze Samsunga Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 w lipcu.

Koreańczycy zdołali również zwiększyć zyski względem poprzedniego kwartału dzięki poprawie struktury sprzedaży flagowców, jednak wciąż były one niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej z powodu presji kosztowej.

Dział mobilny planuje do końca 2026 roku przede wszystkim stymulować popyt na flagowe smartfony oraz „nowe produkty ekosystemowe”. W 2027 roku zaś Samsung zamierza „udoskonalić swoją ofertę produktową, koncentrując się na flagowych modelach”, „zwiększyć atrakcyjność produktów i zapewnić im wymierną wartość dzięki innowacjom sprzętowym i w zakresie form” oraz „zminimalizować spadki zysków dzięki elastycznej reakcji rynku i inicjatywom na rzecz efektywności operacyjnej”.