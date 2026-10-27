Wczoraj Apple zaprezentowało iPada Mini 8. generacji z ekranem OLED, a dziś premiery doczekały się laptop MacBook Pro z 14-calowym ekranem oraz komputer typu All-in-One iMac – oba z procesorem Apple M6.

Nowy MacBook Pro 14″ (2026) z Apple M6 (specyfikacja, cena)

Jako pierwszy w procesor Apple M6 został wyposażony nowy Mac Mini, zaprezentowany w sierpniu 2026 roku. Teraz tym samym chipsetem mogą pochwalić się również nowy laptop MacBook Pro z 14-calowym ekranem i najnowszy komputer iMac.

Nowa wersja z chipem Apple M6 ma 12-rdzeniowe CPU, 12-rdzeniowe GPU i 16-rdzeniowy system Neural Engine. W dodatku nowy laptop MacBook Pro 14″ oferuje Bluetooth 6 i Wi-Fi 7 oraz czas pracy, sięgający 24 godzin. Opcjonalnie, dopłacając 750 złotych, klient może otrzymać wyświetlacz nanostrukturalny, który ma lepiej radzić sobie z odblaskami w jasnym świetle.

Ponadto MacBook Pro 14″ (2026) ma 12 Mpix aparat Center Stage, sześć głośników i można go naładować do 50% w 30 minut przy użyciu kompatybilnego zasilacz USB-C o większej mocy.

Cena w Polsce zaczyna się od 10499 złotych za wersję z chipem Apple M6, 16 GB RAM i dyskiem o pojemności 1 TB. Przedsprzedaż rozpocznie się 28 października 2026 roku o godzinie 18:10. Nowy MacBook Pro 14″ z Apple M6 będzie dostępny od 6 listopada 2026 roku.

Nowy iMac (2026) z Apple M6 (specyfikacja, cena)

Chip Apple M6 w nowym komputerze iMac (2026) występuje w dwóch wersjach:

10-rdzeniowe CPU, 10-rdzeniowe GPU, 16-rdzeniowy system Neural Engine,

12-rdzeniowe CPU, 12-rdzeniowe GPU, 16-rdzeniowy system Neural Engine.

W obu przypadkach podstawowa konfiguracja (odpowiednio za 7999 i 8999 złotych) obejmuje 16 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Ponadto nowy iMac (2026) oferuje Bluetooth 6, Wi-Fi 7, port 2.5 Gigabit Ethernet i dwa lub cztery porty Thunderbolt. Wyświetlacz ma przekątną 24 cali i rozdzielczość 4,5K.

iMac (2026) z chipem Apple M6 (źródło: Apple)

Przedsprzedaż rozpocznie się 28 października 2026 roku o godzinie 18:10. Nowy iMac (2026) będzie dostępny od 6 listopada 2026 roku.