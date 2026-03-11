Tani laptop Apple MacBook Neo zszokował konkurencję. Jest już reakcja

Nowy, tani laptop MacBook Neo został zaprezentowany 4 marca 2026 roku. Jego premiera odbiła się szerokim echem. Chief Financial Officer (CFO) Asusa, Nick Wu, przyznał, że nawet branża komputerowa była zszokowana jego debiutem.

Tani laptop Apple MacBook Neo zszokował branżową konkurencję

Jeszcze do niedawna najtańszy laptop Apple kosztował 999 dolarów – MacBook Air z chipem Apple M4, zaprezentowany 5 marca 2025 roku. Najnowszy komputer firmy z Cupertino jest niemal o połowę tańszy, gdyż MacBook Neo kosztuje od 599 dolarów (bez zniżki dla sektora edukacji), co było dużym zaskoczeniem, ponieważ kilka dni przed premierą pojawiły się informacje, że jego cena może zaczynać się od nawet 799 dolarów (co jednak i tak byłoby atrakcyjną kwotą).

Dla przypomnienia, laptop Apple MacBook Neo kosztuje w Polsce:

2999 złotych za wersję z dyskiem o pojemności 256 GB i klawiaturą Magic Keyboard,

3499 złotych za wersję z dyskiem o pojemności 512 GB i klawiaturą Magic Keyboard z Touch ID.

Tak niska cena zszokowała również branżę komputerową, co przyznał Chief Financial Officer (CFO) Asusa, Nick Wu, ponieważ do tej pory urządzenia Apple kosztowały znacznie więcej. Równocześnie uważa on, że ograniczenia sprzętowe, w tym 8 GB RAM, mogą wpłynąć na możliwość korzystania z wybranych aplikacji, aczkolwiek liczne recenzje wskazują raczej na wysoką wydajność tego laptopa.

Nick Wu jest też zdania, że laptop Apple MacBook Neo będzie pozycjonowany raczej jako narzędzie do konsumpcji multimediów, podobnie jak tablet. Powiedział bowiem, że biorąc pod uwagę doświadczenie użytkownika i ograniczenia sprzętowe, doświadczenie to znacznie różni się od tego, jakie oferują produkty głównego nurtu.

Branża komputerowa nie zamierza jednak bagatelizować premiery laptopa MacBook Neo

Mimo że – suma summarum – CFO Asusa zdaje się mocno krytycznie oceniać możliwości „budżetowego MacBooka” lub po prostu go nie doceniać, to nie zamierza przejść obojętnie obok jego premiery. Przyznał bowiem, że branża traktuje jego premierę „bardzo poważnie” i konkurencja prawdopodobnie już zastanawia się, jak może z nim konkurować.

Nick Wu jest też przekonany, że cały system PC będzie wprowadzał na rynek produkty odpowiadające konkurencji z Apple, choć na tę chwilę jego zdaniem trudno przewidzieć ostateczny wynik konkurencji w tym segmencie – potrzebny jest czas.