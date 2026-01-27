Tani iPhone z 2-letnią gwarancją. Okazja czy pułapka?

Popularna sieć sklepów z elektroniką oferuje teraz swoim klientom tanie, odnowione modele iPhone’ów. Urządzenia mają być w pełni funkcjonalne i – co niezwykle istotne – są objęte 2-letnią gwarancją.

Marzysz o tanim iPhonie? Teraz kupisz go w kolejnym sklepie

iPhone’y od lat są bardzo popularne, choć nie każdy może (i chce) sobie na nie pozwolić. Wielu jednak widząc cenę po prostu rezygnuje z zakupu i to niekoniecznie dlatego, że kogoś na nie nie stać. Sporo sklepów oferuje smartfony odnowione, a teraz kolejna sieć sklepów wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy marzą o iPhonie, ale nie chcą wydawać na niego ogromnych kwot.

Sieć Media Markt – przy współpracy z marką bolttech – wprowadza do sprzedaży odnawiane modele iPhone’ów. Oferowane urządzenia mają cechować się dobrym stanem technicznym, niższą ceną oraz 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy.

Każdy smartfon sprzedawany przez Media Markt jako odnowiony podlega szerokiemu procesowi regeneracji. Procedura obejmuje wymianę podzespołów np. ekranu oraz akumulatora, a także certyfikowane czyszczenie danych i kompleksowe odświeżenie wizualne. Ponadto do iPhone’a dołączane są nowe akcesoria np. przewody. Smartfon podlega też szczegółowej analizie 33 parametrów technicznych i testowi jakości.

Odnowionego, taniego iPhone’a kupisz teraz w Media Markt

Obecnie w ofercie Media Markt jest ponad 400 odnowionych iPhone’ów sprzedawanych przez marketplace i ponad 40 sprzedawanych bezpośrednio przez Media Markt. Aby je znaleźć możliwie najłatwiej, wystarczy w wyszukiwarce sklepu wpisać hasło iPhone, a następnie znaleźć w lewym menu filtr Produkty odnowione.

Dodatkowo wyraźnie oznaczono je dużym logiem z zielonym listkiem – znaczek zobaczysz po lewej stronie od głównego zdjęcia produktu. Odnowione smartfony mają również być dostępne w sklepach stacjonarnych.

Odnowione iPhone’y 13 Pro (źródło: Media Markt)

Kupując odnowionego iPhone’a warto zweryfikować na jakim systemie zatrzymał się dany model. Decydując się na starszy sprzęt często nie otrzymamy wielu nowoczesnych opcji, a funkcjonalność urządzenia może być mocno ograniczona. Jednocześnie wspomnę, że Apple ostatnio wydało aktualizację dla 12-letniego iPhone’a.

W ofercie Media Markt znajdziesz przede wszystkim modele z serii iPhone 13, 14 i 15. Oznacza to, że każdy odnowiony model (spoza marketplace) w sieci Media Markt oferuje najnowszy system. W przypadku iPhone’a 13 wsparcie ma być utrzymane minimum do 2027 roku.