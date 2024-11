Najlepszy internet mobilny 5G do domu – przegląd ofert

Mobilny internet 5G jako internet domowy to koncepcja, która w pewnych przypadkach może okazać się optymalna. W tym rankingu biorę pod lupę oferty poszczególnych operatorów działających na polskim rynku, aby pomóc Ci odnaleźć najlepszy plan dla siebie. Wybór nie jest mały.

Dla kogo internet 5G jako internet domowy?

Mobilny internet 5G jest już na tyle stabilny, na tyle szybki, na tyle dostępny i na tyle niedrogi, by można było widzieć w nim alternatywę dla standardowego internetu domowego, na przykład światłowodu. Nie zawsze – oczywiście – będzie najlepszą opcją, ale są sytuacje, w których warto go rozważyć.

To dobry wybór dla osób, które nie mogą skorzystać z internetu światłowodowego – przede wszystkim ze względu na lokalizację. Niestety, nadal zdarzają się martwe strefy i to czasem nawet w centrach dużych miast. Jeżeli równocześnie zasięg mobilny jest dobry, to warto wziąć pod uwagę wybór pakietu 5G.

Internet mobilny dobrze sprawdza się też u osób, które korzystają z sieci nieco mniej – zdarzają się bowiem bardzo atrakcyjne cenowo oferty.

fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Wreszcie, eliminuje on także konieczność wiercenia w mieszkaniu i prowadzenia kolejnych przewodów. Krótko mówiąc – to niezła opcja dla estetów.

Minusy są natomiast przede wszystkim trzy. Po pierwsze: najczęściej mamy właśnie do czynienia z ograniczoną ilością gigabajtów do wykorzystania. Po drugie: jest to jednak mimo wszystko mniej stabilne rozwiązanie niż internet po kablu. I po trzecie: warto dokupić do takiej usługi specjalny router 5G, a taki sprzęt nie należy do najtańszych (ceny rozpoczynają się od 500-700 złotych, a większość modeli kosztuje powyżej 1000 złotych). Pewnym rozwiązaniem tego ostatniego kłopotu są oferty wynajęcia lub dokupienia routera do usługi internetowej.

Najlepszy internet 5G do domu – ranking

I tak przechodzimy do rankingu, w którym prezentuję najlepsze – moim zdaniem – oferty internetu mobilnego do domu. Założenia były następujące:

internet w sieci 5G,

pakiet co najmniej 50 GB na miesiąc,

co najmniej jedna cecha wyróżniająca.

Dlatego też w tym zestawieniu nie znajdziesz wszystkich ofert internetu mobilnego 5G do domu. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by znalazł się tu komplet najlepszych, to znaczy najbardziej atrakcyjnych pakietów w różnych cenach, kierowanych do osób o różnych potrzebach.

Który operator ma najszybsze 5G w Polsce?

Zanim właściwy ranking, to jeszcze słówko na marginesie: w przypadku sieci 5G prędkość zależy od wielu czynników i może mocno różnić się w zależności od lokalizacji. Niemniej jakąś orientację w temacie pozwala uzyskać ranking prędkości regularnie publikowany przez SpeedTest.pl. Tak prezentują się dane za III kwartał 2024 roku:

Tymczasem zacznijmy przegląd!

Wyjątkowy internet mobilny w T-Mobile – bez limitu danych, ale z limitem prędkości

T-Mobile wyróżnia się na tle konkurencji ofertą nielimitowanego internetu domowego w technologii 5G. Nawet w tańszych pakietach nie wydziela gigabajtów, a więcej płaci się po prostu za wyższą prędkość odbierania i wysyłania danych. Umowę można podpisać na 12 lub 24 miesiące, a do wyboru są takie cztery warianty:

S: do 30 Mb/s za 65 złotych miesięcznie,

M: do 60 Mb/s za 75 złotych miesięcznie,

L: do 90 Mb/s za 95 złotych miesięcznie,

XL: do 300 Mb/s za 115 złotych miesięcznie.

Podane wyżej ceny dotyczą nowych klientów. Osoby, które posiadają już abonament w T-Mobile, mogą liczyć na zniżkę w wysokości 20 złotych, a zatem za sam internet zapłacą od 45 do 95 złotych w zależności od wybranego pakietu.

Jest też opcja dla osób, które mieszkają nieco dalej od centrów miast i miewają problem z zasięgiem. Chodzi o zestaw z dodatkową anteną instalowaną na elewacji budynku, a zwiększającą siłę sygnału. Na ofertę internetu 5G z anteną zewnętrzną składają się trzy pakiety:

L: do 90 Mb/s za 115 złotych miesięcznie,

XL: do 300 Mb/s za 135 złotych miesięcznie,

XXL: bez limitu prędkości za 155 złotych miesięcznie.

W każdym z wymienionych przypadków T-Mobile oferuje bezpłatną aktywację. Gorsza wiadomość jest taka, że po czasie określonym w umowie wysokość abonamentu rośnie o 10 złotych (i o kolejną dyszkę po każdym następnym roku). Niestety, stał się to już rynkowy standard.

Z racji, że to dość skomplikowana oferta, podsumujmy:

Nazwa S M L XL XXL Pakiet danych Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Maks. prędkość 30 Mb/s 60 Mb/s 90 Mb/s 300 Mb/s Bez limitu Cena bez anteny 65 złotych

(45 złotych dla obecnych klientów) 75 złotych

(55 złotych dla obecnych klientów) 95 złotych

(75 złotych dla obecnych klientów) 115 złotych

(95 złotych dla obecnych klientów) / Cena z anteną zewnętrzną / / 115 złotych

(95 złotych dla obecnych klientów) 135 złotych

(115 złotych dla obecnych klientów) 155 złotych

(135 złotych dla obecnych klientów) Aktywacja 0 złotych 0 złotych 0 złotych 0 złotych 0 złotych

Całkowicie nielimitowany internet 5G w Play

Całkowicie nielimitowany internet 5G (zarówno pod względem prędkości, jak i ilości danych) ma w swojej ofercie także Play. Fioletowy operator za taką opcję każe sobie płacić 105 złotych miesięcznie. Chyba że interesuje Cię zestaw z routerem – wówczas miesięczna opłata wynosi 125,75 złotych.

Druga opcja to pakiet 500 GB internetu 5G z pełną prędkością. Cena wynosi 75 złotych miesięcznie solo lub 108,25 złotych miesięcznie z routerem.

Jest też opcja numer trzy – dla oszczędnych. Zawiera paczkę 150 GB internetu 5G do wykorzystania z pełną prędkością. Kosztuje 50 złotych miesięcznie, ale obecni klienci mogą liczyć na zniżkę i płacić tylko trzy dyszki. Analogicznie wariant z routerem kosztuje ~62 lub ~42 złote, ale nie ma większego sensu, bo dodawane do pakietu urządzenie nie obsługuje sieci 5G.

źródło: Play

Co jeszcze trzeba wiedzieć? Że aktywacja kosztuje 50 złotych, że koszty rosną o 10 złotych po dwóch latach i potem o kolejną dyszkę co rok, no i że po wyczerpaniu pakietu nadal można korzystać z internetu – tyle tylko, że z mocno ograniczoną prędkością.

Play również ma ofertę skierowaną do osób mieszkających poza miastem. Nazywa się Net Box i zawiera dodatkowo antenę zewnętrzną. Opcje są dwie: 500 GB za 115 złotych miesięcznie oraz bez limitu za 145 złotych miesięcznie (a obecni klienci płacą o 20 złotych mniej).

Tutaj też proponuję podsumowanie:

Nazwa / Pakiet danych 150 GB 500 GB Bez limitu Maks. prędkość Bez limitu Bez limitu Bez limitu Cena bez routera 50 złotych

(30 złotych dla obecnych klientów) 75 złotych 105 złotych Cena z routerem ~62 złote

(~42 złote dla obecnych klientów) 108,25 złotych 125,75 złotych Cena z routerem i anteną zewnętrzną / 115 złotych

(95 złotych dla nowych klientów) 145 złotych

(125 złotych dla nowych klientów) Aktywacja 50 złotych 49/50 złotych 49/50 złotych

Internet w Plusie – dla tych, którzy lubią mieć wybór

Przejdźmy tymczasem do oferty Plusa, która może i nie należy do najtańszych, ale ma pewien istotny plus. Mianowicie zielony operator daje bardzo duży wybór, pozwalając dobrać pakiet idealnie pod konkretne potrzeby. Konkretnie dostępne są warianty od XS do 3XL – wszystkie bez limitu prędkości, ale z limitem danych:

XS: 50 GB za 39 złotych miesięcznie,

S: 100 GB za 49 złotych miesięcznie,

M: 150 GB za 59 złotych miesięcznie,

L: 200 GB za 69 złotych miesięcznie,

XL: 500 GB za 79 złotych miesięcznie,

2XL: 700 GB za 99 złotych miesięcznie,

3XL: 1000 GB za 129 złotych miesięcznie.

W każdym przypadku klienci mogą skorzystać z łączności 5G Ultra, a aktywacja kosztuje 30 złotych. Obecni klienci Plusa i Polsatu mogą także skorzystać z oferty promocyjnej i cieszyć się podwojonym pakietem danych przez pierwszy rok, a także wyraźnie niższym abonamentem (o 30 złotych w pierwszym roku i o 9 złotych w kolejnym). Po upływie dwóch lat cena rośnie o 10 złotych na miesiąc.

źródło: Plus

Plus nie ma jako tako oferty z routerem, chociaż oczywiście umożliwia dodatkowy zakup takiego urządzenia i rozłożenie go na raty.

Internet mobilny w Orange – tylko jeden pakiet, ale za to potężny

Na drugim końcu skali znajduje się Orange. „Pomarańczowi” oferują tylko jeden pakiet internetu mobilnego do domu – za 65 złotych miesięcznie. W tej cenie otrzymujemy pakiet 500 GB do wykorzystania w pełnej prędkości. Co jednak najciekawsze – między godziną 0:00 a 8:00 korzystanie z internetu nie pomniejsza pakietu.

źródło: Orange

Klienci mogą wybierać między dwoma opcjami, mianowicie umową podpisywaną na 12 lub 24 miesiące. Ogólna cena jest taka sama, ale musisz wiedzieć, że po tym okresie koszty rosną o 10 złotych miesięcznie. Jest także różnica w cenie aktywacji: przy krótszej umowie wynosi 100 złotych, a przy dłuższej – tylko 60 złotych.

Jeśli nie czujesz, by było to coś dla Ciebie, to wiedz, że jest jeszcze…

Subskrypcja Orange Flex to też dobra opcja dla poszukujących internetu do domu

Orange Flex to jedna z najpopularniejszych subskrypcji na polskim rynku. Wprawdzie przede wszystkim jest to oferta komórkowa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by traktować ją jako internet domowy. Nawet sam operator zachęca do takiego rozwiązania.

Na aktualną ofertę Orange Flex składają się trzy pakiety, w których masz do wykorzystania:

75 GB za 35 złotych miesięcznie,

150 GB za 50 złotych miesięcznie,

dane bez limitu za 80 złotych miesięcznie.

O ile dwie pierwsze opcje dla wielu osób mogą okazać się niewystarczające (choć przy mniejszych wymaganiach też brzmią nieźle), to już ostatni wariant jest prawdziwą petardą. Możesz bowiem liczyć na całkowicie nielimitowany internet 5G za jedyne 80 złotych miesięcznie.

źródło: Orange Flex

Co więcej, możesz otrzymać 3 dodatkowe karty SIM lub eSIM i w ramach tej samej usługi mieć jeszcze opłacony telefon z nielimitowanymi danymi, wiadomościami i rozmowami w kraju.

Netia, Inea i Vectra – jaki internet 5G do domu oferują?

Tymczasem rzućmy okiem na oferty trzech operatorów najbardziej kojarzących się z usługami internetowymi. Mam tu na myśli firmy Netia, Inea i Vectra.

Netia (zasięg Plus) wypada zdecydowanie najgorzej z tej trójki – przede wszystkim ze względu na ceny. W wersji bez routera do wyboru są następujące pakiety:

Internet bez końca 100 GB za 55 złotych miesięcznie,

Internet bez końca 500 GB za 100 złotych miesięcznie,

Internet bez końca 1000 GB za 200 złotych miesięcznie.

Z routerem 5G można natomiast zamówić te dwa najdroższe pakiety, a wiąże się to z podwyższeniem miesięcznych opłat o kolejne 30 złotych. No, zdecydowanie nie jest to opcja dla oszczędnych.

źródło: Netia

Nie najlepiej prezentuje się też oferta firmy Inea (zasięg Play) – to zaś ze względu na obecność jedynie małych pakietów (które przy tym wcale nie są szczególnie tanie). Konkretnie opcje są trzy:

50 GB za 45 złotych miesięcznie,

100 GB za 55 złotych miesięcznie,

200 GB za 65 złotych miesięcznie.

Oferta firmy Inea ma za to dwa istotne plusy. Po pierwsze – nie trzeba wiązać się na jakikolwiek dłuższy okres, bo umowę można bez negatywnych konsekwencji rozwiązać w dowolnym momencie. Po drugie – aktywacja usługi jest zupełnie darmowa.

źródło: Inea

Najlepiej natomiast prezentuje się Vectra (także zasięg Play). Wprawdzie umowa jest podpisywana na czas określony (23 miesiące), a za aktywację trzeba zapłacić (25 złotych bez grosza), ale za to wybór jest niemały – podobnie zresztą jak oferowane pakiety danych. Przedstawia się to następująco:

S: 100 GB za 40 złotych miesięcznie,

M: 300 GB za 65 złotych miesięcznie,

L: 500 GB za 70 złotych miesięcznie,

XL: 1000 GB za 110 złotych miesięcznie.

Jeśli potrzebujesz routera 5G, do podanych kwot doliczasz po prostu 25 złotych, a zatem wychodzi od 65 do 135 złotych. Oferta jest więc co najmniej niezła, choć szkoda, że zabrakło opcji pozbawionej limitów.

źródło: Vectra

Internet mobilny w sieciach Otvarta i Lajt Mobile to coś dla nocnych marków

Orange jest jedynym operatorem, który w nocy pozwala korzystać z internetu bez ograniczeń. Podobną opcję oferują sieci Otvarta i Lajt Mobile, które oddają do dyspozycji klientów bonusowy pakiet danych – właśnie do wykorzystania wtedy, gdy większość osób śpi.

Otvarta ma dwie takie opcje:

100 GB za dnia + 200 GB w nocy (0:00-8:00) za 34,99 złotych miesięcznie,

200 GB za dnia + 200 GB w nocy (0:00-8:00) za 64,99 złotych miesięcznie.

Umowa jest bezterminowa, a aktywacja kosztuje 29 złotych. Na ofertę tego operatora składa się jeszcze trzeci pakiet: 500 GB za 99,99 złotych miesięcznie, ale w tym przypadku nie dostaje się dodatkowych gigabajtów w godzinach nocnych.

źródło: Otvarta

Dwa takie pakiety ma również Lajt Mobile:

100 GB za dnia + 200 GB w nocy (1:00-8:00) za 40 złotych miesięcznie,

200 GB za dnia + 400 GB w nocy (1:00-8:00) za 50 złotych miesięcznie.

Jak więc widzisz, pierwszy wypada gorzej niż w Otvartej, drugi zaś nieco lepiej. W obu przypadkach można liczyć na podobne prędkości, jako że obaj operatorzy działają w zasięgu sieci Plus.

źródło: Lajt Mobile

Opcja optymalna? W Virgin Mobile masz 250 GB za 50 złotych

Virgin Mobile to jeden z tych operatorów, którzy – jak Orange – twierdzą, że nie ma co mieszać i komplikować, lecz zamiast tego oferują po prostu jeden, optymalny w ich odczuciu pakiet.

źródło: Virgin Mobile

W przypadku Virgin Mobile kosztuje on 50 złotych miesięcznie i pozwala cieszyć się 250 GB internetu 5G z pełną prędkością w sieci Play. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, ale rozpoczęcie korzystania z usług wiąże się z jednorazową opłatą aktywacyjną w wysokości 30 złotych.

W nju mobile i Plushu pakiet rośnie wraz ze stażem

Na koniec zostawiłem oferty nju mobile i Plush, które łączy to, że pakiet danych rośnie wraz ze stażem. Innymi słowy: im dłużej płacisz bez przerwy, tym więcej gigabajtów masz do wykorzystania.

W przypadku nju mobile mamy tylko jedną opcję – za 29 złotych miesięcznie, gdzie pakiet rozpoczyna się od 100 GB w zasięgu Orange. Plush natomiast pozwala wybrać między abonamentem za 30 złotych (z 60 GB na start) lub 60 złotych (z 200 GB, które nie rosną). I co dalej? Odpowiedź przynosi poniższa tabelka:

Nazwa Nju 29 Plush 30 Cena 29 złotych 30 złotych Pakiet na start 100 GB 60 GB Pakiet od 7. miesiąca 200 GB 90 GB Pakiet od 13. miesiąca 250 GB 120 GB Pakiet od 25. miesiąca 300 GB 120 GB

Plush wypada więc w tym zestawieniu zdecydowanie gorzej. Jego plusem jest natomiast możliwość dobrania routera mobilnego i rozłożenia takiego zakupu na wygodne raty doliczane do abonamentu.

Podsumowanie: jaki internet 5G do domu warto wybrać?

Oferty przedstawione w publikacji są aktualne na początek listopada 2024 roku. Moim zdaniem każdy z przedstawionych tu pakietów może sprostać wymaganiom i okazać się atrakcyjną opcją.

Najbardziej stabilne są w moim odczuciu oferty głównych operatorów telekomunikacyjnych, którzym – poza samą paczką gigabajtów – dbają też o całe zaplecze. Mam tu na myśli sieci Orange, Plus i Play. T-Mobile zasługuje na osobne zdanie – ze względu na bezkonkurencyjną ofertę bez limitu danych.

Skoro jesteśmy już przy braku limitów, nie można nie wspomnieć o propozycji Orange Flex, cechującej się przy tym bardzo atrakcyjną ceną.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Z drugiej strony – jeśli już masz router 5G albo po prostu Twoje wymagania są nieco mniejsze, warto rzucić okiem na oferty pozostałych operatorów: czy to na (doceniające lojalność) nju mobile, (przyzwoite) Virgin Mobile czy też Otvartą i Lajt Mobile z pakietami dla nocnych marków.

No i są też operatorzy kojarzeni głównie z dostawą internetu – Netia, Inea i Vectra. Podobnie jak w przypadku wielkiej czwórki należy rozpatrywać ich ofertę jako stabilną. Może i nie tanią, ale stabilną.

Ostatecznie jednak każdy człowiek ma inne potrzeby i preferencje, więc trudno o jednoznaczne wskazanie najlepszej oferty. Zamiast tego starałem się zwrócić uwagę na to, czego konkretnie można oczekiwać i – prezentując poszczególne oferty – pokazać, z czym wychodzą do nas operatorzy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy – zapraszam do sekcji komentarzy.