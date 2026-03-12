Nowy sposób na darmowe korepetycje z matematyki i nie tylko

Chatbot OpenAI uczy się nowych sztuczek, które przydadzą się nie tylko uczniom. ChatGPT w zupełnie nowy, wciągający sposób, pomoże zrozumieć i przyswajać tematy z matematyki i innych dziedzin nauk ścisłych.

Korepetycje z matematyki (i nie tylko) w ChatGPT – rewolucja w uczeniu się

Modele sztucznej inteligencji nie są doskonałe i popełniają błędy, ale można śmiało powiedzieć, iż z czasem rosną w siłę i stają się coraz lepsze. Jednym z przykładów intensywnie rozwijanych technologii AI jest oczywiście ChatGPT, który niedawno otrzymał dostęp do kolejnego modelu GPT 5.4.

OpenAI nie zwalnia i właśnie zapowiada nowe rozwiązanie, mające pomóc w nauce, przygotowaniu się do egzaminów czy służyć wsparciem w odrabianiu zadania domowego. Dotychczas zdobycie gotowego rozwiązania danego problemu z zakresu nauk ścisłych było dość proste, jednak zrozumienie tematu bywało skomplikowane. ChatGPT ma rozwiązać ten problem i pomóc uczniom, studentom i innym osobom, które chcą zgłębić dane zagadnienie.

Bot sztucznej inteligencji ma oferować bardziej interaktywne odpowiedzi i dynamiczne objaśnienia wizualne. W praktyce będzie trochę „zachowywał się” jak korepetytor i krok po kroku objaśniał poszczególne etapy rozwiązywania danego problemu z użyciem interaktywnych rysunków.

Początkowo ChatGPT zajmie się 70 pojęciami z zakresu matematyki i nauk ścisłych, jednak firma deklaruje, że na tym nie poprzestanie. W planach jest również wprowadzenie kolejnych przedmiotów i nowych narzędzi. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku w bocie pojawił się tryb nauki i quizy, mające ułatwiać przyswajanie wiedzy.

ChatGPT jako korepetytor – jakie tematy wyjaśni?

OpenAI deklaruje, że nowe funkcje są już ogólnodostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników. Niestety, mi nie udało się wywołać tychże interaktywnych wizualizacji. W zamian otrzymałam proste rysunki złożone ze znaków. Być może w najbliższym czasie dotrą do nas te nowe opcje.

Wśród tematów, które w teorii może już omawiać ChatGPT, znalazły się m.in. zagadnienia, takie jak dwumian kwadratowy, prawo Charlesa, pole i równanie koła, procent składany, pole powierzchni i objętość stożka, prawo Coulomba, objętość walca, stopnie swobody, różnica kwadratów, rozkład wykładniczy, prawo Hooke’a, energia kinetyczna, równanie soczewki, równanie liniowe, prawo Ohma, energia potencjalna, równanie Clapeyrona pV = nRT, twierdzenie Pitagorasa, równanie kierunkowe, pole powierzchni kuli, pole trójkąta czy tożsamość sumy kątów trygonometrycznych.