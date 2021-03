Tak wygląda Xiaomi Mi MIX Fold, który zadebiutuje już za kilka godzin!

Oczekiwaliśmy, że Xiaomi zaprezentuje swój pierwszy składany smartfon już wczoraj, lecz tak się nie stało. Xiaomi Mi MIX Fold zadebiutuje dziś, jednak na kilka godzin przed jego oficjalną premierą wiemy, jak będzie wyglądał i co zaoferuje!

Składany smartfon Xiaomi Mi MIX Fold miał zadebiutować wczoraj

Nie ukrywam, jestem rozczarowany, że wbrew zapowiedziom, składany smartfon Xiaomi nie został zaprezentowany wczoraj. CEO Xiaomi jednak zaniemógł – złapało go przeziębienie i nie był w stanie zaanonsować wszystkich nowych produktów na jednym evencie, dlatego przeniesiono premierę Xiaomi Mi MIX Fold na dziś. Urządzenie zadebiutuje obok nowego procesora Surge, a także laptopa klasy premium.

Nie powiem, miałem cichą nadzieję, że jeszcze przed oficjalną premierą do sieci wyciekną zdjęcia, które zepsują niespodziankę i pokażą, jak będzie wyglądać pierwszy składany smartfon Xiaomi. I tak się właśnie stało.

Tak wygląda składany smartfon Xiaomi Mi MIX Fold, który zadebiutuje już za kilka godzin!

Ostatnio do sieci wyciekły zdjęcia korpusu składanego smartfona Xiaomi, zatem spodziewaliśmy się, że będzie miał on podobną formę jak Galaxy Z Fold 2 i Huawei Mate X2. Zdjęcie ulotki, która jest poświęcona temu urządzeniu, to potwierdza.

składany smartfon Xiaomi Mi MIX Fold (źródło: Weibo via Gizmochina)

Na pierwszy rzut oka składany smartfon Xiaomi Mi MIX Fold naprawdę wygląda jak kopia Galaxy Z Fold 2. W wewnętrznym wyświetlaczu nie widać jednak żadnego otworu na aparat, więc Xiaomi mogło podejść do niego podobnie jak Huawei w Mate X2, który nie ma aparatu w środku.

Grafika ujawnia też, że wewnętrzny ekran będzie miał rozdzielczość 2K i przekątną 8,01 cala oraz wyświetli ponad miliard kolorów. Na zewnątrz także widać ekran, aczkolwiek nie są znane jego parametry. Nie wiemy też, jak dużą część dostępnej przestrzeni pokrywa.

Po drugiej stronie widać natomiast moduł potrójnego aparatu, stylizowany podobnie jak wyspa w Xiaomi Mi 10 Ultra i Xiaomi Mi 10S. Można się spodziewać, że główny będzie miał rozdzielczość 108 Mpix, a do tego nie zabraknie też „oczka” z obiektywem ultraszerokokątnym. Jakie funkcje zaoferuje z kolei trzeci? Można się spodziewać, że (kilkukrotny?) zoom optyczny. Mówiło się również, że w tym modelu Xiaomi zastosuje płynną soczewkę.

Ulotka ujawnia również, że składany smartfon Xiaomi Mi MIX Fold ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G oraz cztery głośniki. Jak już zostało wspomniane, urządzenie zadebiutuje dziś – konferencja Xiaomi startuje o godzinie 13:30 czasu polskiego.