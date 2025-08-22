Tak słuchawek jeszcze nie ładowałeś. Honor przebił Huawei

Smartfon to pierwsze, co powinno przychodzić nam do głowy, gdy myślimy o sprzęcie, który zastępuje wiele urządzeń równocześnie – odtwarzacz MP3, konsolę czy aparat fotograficzny. Honor udowadnia, że nawet mysz komputerowa może stać się narzędziem „2w1”.

Czym jest Honor Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro?

Zajmijmy się na razie tym, co widać na pierwszy rzut oka, czyli myszy – choć po prawdzie nie jest to gamingowe narzędzie, więc szczegółowość specyfikacja ogranicza się do zaledwie kilku punktów. Producent wykorzystał laser excimerowy do pokrycia powierzchni urządzenia miękką fakturą. Personalizowane przełączniki TTC wytrzymują około 5 milionów kliknięć.

Magia dzieje się w momencie, kiedy właściciel otworzy część za przyciskami. Wtedy jego oczom ukazują się słuchawki douszne – z dolnym trzpieniem i pozbawione silikonowych wkładek. Honor podaje, że wyposażono je w system redukcji szumów i podwójny magnetyczny przetwornik.

Mysz ze słuchawkami – czy to ma sens?

Duet pracuje w systemie plug-and-play, dzięki czemu podłączając mysz i słuchawki mają one własne odbiorniki sygnału i nie trzeba ich parować. W środku zestawu zastosowano akumulator o pojemności 1000 mAh, co według producenta ma wystarczać na 30 dni działania – oczywiście wszystko zależy od tego, jak ktoś używa obu akcesoriów. W pełni załadowana mysz waży 88 gramów, a po wyjęciu słuchawek – 78 gramów, co daje 5 gramów na jedną pchełkę.

Honor Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro (Źródło: Honor)

Czy takie kombo w ogóle ma sens? Patrząc na smukły kształt urządzenia – jak najbardziej. Jeżeli ktoś jest wciąż w trasie z laptopem pod ręką, mysz, która jednocześnie funkcjonuje jako etui dla bezprzewodowych słuchawek, sprawia, że jest mniejsza szansa, że zestaw zgubi się gdzieś po drodze, a w sytuacji, kiedy trzeba sięgnąć po pchełki, te są dosłownie pod ręką.

Yuewo Wireless Ear Mouse Pro współpracuje z Windows 10 oraz macOS 10.13 i nowszymi wersjami systemów. Sprzęt przygotowano w dwóch kolorach – Champagne Gold oraz Starry Gray. Cena na rynku lokalnym wynosi 269 juanów (~138 złotych) i nie wiadomo, czy zestaw pojawi się w Polsce.

Być może premiera Huawei Watch Buds w 2023 roku będzie dla Honora wskazówką, że czasami warto pokazać coś nietypowego i zrobić wokół siebie nieco szumu.