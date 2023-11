Allegro Polecam reinkarnowało w Allegro Share. Nowa odsłona programu afiliacyjnego

Allegro już wcześniej zapowiadało, że zmienia się program afiliacyjny, który pozwala na otrzymywaniu bonusów w zamian za polecanie platformy naszym znajomym. Allegro Polecam zostanie zamknięte w grudniu, ale już teraz mamy dla niego zastępstwo.

Allegro Share zamiast Allegro Polecam

Ponieważ program Allegro Polecam zostanie oficjalnie zamknięty 9 grudnia, po tym czasie nie będzie można generować nowych linków afiliacyjnych, a skorzystanie z wcześniej wygenerowanych nie przysłuży się uczestnikowi projektu. Nie oznacza to jednak, że polski gigant e-commerce zostawił dotychczasowych partnerów programu samym sobie. Rusza nowy, pod nazwą Allegro Share.

Jak będzie działać ten system poleceń? Otóż uczestnicy programu, jeśli ktoś dokona zakupu z ich polecenia, dostaną punkty, które później będzie można zamienić na kupony rabatowe do wykorzystania na platformie. Ponoć jest to lepsza forma zachęty do aktywności niż jakieś grosze od sprzedaży.

Największą zmianą względem starego Allegro Polecam jest to, że w Allegro Share może uczestniczyć każdy rodzaj konta. Wcześniej nie można było podpiąć pod program konta firmowego, ani juniorskiego. Teraz te ograniczenia zostały zniesione.

Allegro nie będzie też nikogo weryfikować, czy jest „prawdziwym” influencerem, czy nie. Nie trzeba już przechodzić procesu, w którym musieliśmy podać adres swojego bloga czy linkować do serwisu społecznościowego, w którym zgromadziliśmy znaczną liczbę obserwujących. Firma zakłada z góry, że w pewnym sensie już jesteśmy influencerami – będąc w stanie „sprzedawać” polecenia naszym znajomym.

Jaki jest przelicznik?

Program zakłada stałą prowizję od ceny produktu na poziomie 1,67%, a także dopuszcza działanie na wielu kontach. Każda złotówka wydana dzięki naszemu poleceniu przełoży się na stan naszego konta punktowego.

Jeśli ktoś dokona zakupu poprzez wygenerowany przez nas link (ale ważna sprawa: musi to zrobić w ciągu 24 godzin!), dostaniemy 1 punkt za każdą wydaną złotówkę. 60 zgromadzonych punktów uprawnia uczestnika programu do otrzymania rabatu na zakupy w serwisie Allegro w wysokości 1 złotego.

Pierwszy kupon rabatowy, jaki otrzyma uczestnik programu, zostanie mu udostępniony po uzyskaniu przez niego minimum 600 punktów, czyli równowartości 10 złotych, a następnie każdej wielokrotności tej kwoty (to jest 20, 30, …, 190, 200 złotych). Bony będą ważne przez rok od momentu aktywacji, ale same punkty na koncie nie wygasają – będzie można je zbierać na koncie aż do momentu osiągnięcia poziomu pozwalającego na wymianę ich na kupon rabatowy.

Kompletny regulamin programu Allegro Share znajdziecie na stronach Allegro.