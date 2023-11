Microsoft oferuje brzydkie swetry za chore pieniądze, a i tak wyprzedadzą się na pniu

Microsoft ma krótką, ale zabawną tradycję umieszczania w sklepie Xbox specjalnych wersji brzydkich, świątecznych swetrów. Tegoroczna edycja jest w gruncie rzeczy całkiem szykowna. Miłośnicy Windowsa XP będą wniebowzięci.

Brzydkie swetry w sam raz na chłodne dni

Microsoft w ostatnich latach wydaje się mieć więcej dystansu do siebie i swoich produktów niż samo Google, które przez długi czas miało opinię najbardziej „ludzkiej” firmy technologicznej. Takie produkty jak lodówka Xbox Mini Fridge są dowodem na to, że nie jest to bezduszne korpo, ale przedsiębiorstwo, które od czasu do czasu pozwala zaistnieć szalonym pomysłom.

Podobną inicjatywą (i równie kosztowną dla fanów marki) jest coroczna specjalna edycja odzieży. Pod koniec listopada lub na początku grudnia w sklepie Xbox Gear Shop pojawia się kolekcja swetrów nawiązujących do czołowych produktów Microsoftu sprzed lat. Ich zadanie jest proste: zagrać na ludzkiej nostalgii, zrobić nieco dobrego PR-u, zgromadzić pieniądze na szczytny cel i przy okazji sprawić, że przynajmniej niektórzy uśmiechną się na ich widok.

Edycje brzydkich swetrów z poprzednich lat nawiązywały do starych wzorów z logo Windowsa, przedstawiały wariacje gry w Sapera czy programu MS Paint. Tegoroczna retrowycieczka nawiązuje do kultowej tapety „Idylla”, będącej domyślnym tłem pulpitu w systemie Windows XP.

(źródło: Xbox Gear)

Zdjęcie, wykonane przez fotografa National Geographic, Chucka O’Reara, znają miliony osób z całego świata. „Tapeta łąka” przywodzi na myśl wspaniałe wspomnienia u nieco starszych użytkowników systemów Windows, którzy widywali tę grafikę za każdym razem, gdy uruchamiali domowego peceta. Sam mam dobre skojarzenia z Windowsem XP SP2.

To nie są tanie rzeczy

Microsoft nie ma na celu rozkręcać biznesu związanego ze sprzedażą merchu. Pieniądze ze sprzedaży tej limitowanej edycji swetra zostaną przekazane na rzecz organizacji The Nature Conservancy, która stawia sobie za cel walkę z kryzysem klimatycznym i wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej.

Kwota, jaką trzeba dać za sweter z motywem tapety Windowsa XP to 82,95 euro (około 360 złotych), a do tego trzeba będzie doliczyć rachunek za wysyłkę z terenu Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie więc pewnie tylko nieliczni fani będą sobie w stanie pozwolić na zakup. Może to dobry kierunek? Brzydkie rzeczy powinny być drogie.

Jeśli nie mamy pieniędzy na takie zabawy, możemy sobie pobrać na PC tapetę 4K, będącą odrestaurowaną wersją grafiki „Idylla”. Microsoft zadbał, żebyśmy mogli zassać ją z tego adresu. Jeśli mało nam tapet dla systemu Windows, znacznie więcej oficjalnych, udostępnionych publicznie grafik znajdziemy tutaj – na stronie Microsoft Design.