Media Markt rozszerza usługę wynajmu RentMe

Wynajmowanie urządzeń cieszy się coraz większą popularnością – już nie wszyscy kupują urządzenia elektroniczne na własność. Wynajem oferuje również Media Markt, który dziś poinformował o rozszerzeniu usługi najmu RentMe.

Wynajem jest coraz popularniejszy

Coraz więcej firm decyduje się na oferowanie usługi wynajmu elektroniki. W Polsce robią to m.in. iMad, PHOX i Plenti, ale też Media Expert i Media Markt. Ten ostatni poinformował dziś o rozszerzeniu usługi RentMe o nowy wariant RentMe+, obsługiwany wspólnie z firmą Digital Care.

Jakie korzyści zapewnia nowa usługa RentMe+? Zawarta jest w niej usługa serwisowa, gwarantująca naprawę uszkodzeń mechanicznych oraz usunięcie skutków zalania raz na 12 miesięcy. Ponadto klient ma dostęp do bezpłatnej usługi Serwis na Życzenie, w ramach której Digital Care zorganizuje i pokryje koszty pomocy specjalisty w przypadku usterki lub uszkodzenia sprzętu – w tym dojazd, robociznę i części. W ciągu roku można z niej skorzystać raz, a limit kwotowy wynosi 500 złotych.

Ile kosztuje usługa wynajmu RentMe+ w Media Markt?

Usługa RentMe+ jest dostępna dla wszystkich rodzajów urządzeń objętych ofertą najmu. Opłata za nią uzależniona jest od grupy asortymentowej i ceny sprzedaży Digital Care urządzenia przez Media Markt (w dniu zawarcia umowy najmu). Usługa Serwis na Życzenie jest natomiast dostępna wyłącznie dla urządzeń RTV, AGD i IT (smartfonów, tabletów, laptopów i smartwatchy już nie).

RentMe+ to nowoczesna usługa serwisowa, a naprawy realizowane są w profesjonalnych serwisach. Zawiera opcję serwisu door-to-door, czyli transport urządzeń na terenie Polski od, a następnie do klienta, wyłączając sprzęt o dużych gabarytach, który jest naprawiany przez specjalistę w miejscu wskazanym przez klienta. W przypadku naprawy niemożliwej lub nieekonomicznej proponujemy wymianę sprzętu na inny. Wszystkie zgłoszenia klientów przyjmujemy poprzez specjalną infolinię techniczną. Dominik Tartanus, Key Account Director z Digital Care

Klienci mogą wynająć sprzęt z oferty Media Markt na okres od 12 do 60 miesięcy, aczkolwiek w przypadku smartfonów i tabletów maksymalny to 36 miesięcy. W umowach zawartych na okres co najmniej 24 miesięcy istnieje możliwość wymiany urządzenia na nowsze 12 miesięcy przed końcem kontraktu za dodatkową opłatą. Po zakończeniu wynajmu trzeba zwrócić sprzęt, nie można go wykupić.