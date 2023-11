Niebywałe: przeglądarka Samsung Internet trafiła na system Windows!

Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu wydarzeń. Przeglądarka internetowa znana ze smartfonów Samsung Galaxy trafiła na system Windows. Zainstalowaliśmy ją, żeby zobaczyć, o co w ogóle chodzi.

Samsung Internet na komputerze

Wydawało się, że dla przeglądarki Samsung Internet, która jest domyślną aplikacją do otwierania witryn internetowych na smartfonach, tabletach, a nawet smartwatchach z serii Galaxy, naturalnym środowiskiem są sprzęty mobilne. I rzeczywiście nadal tak jest, jednak terytorium tego programu niespodziewanie poszerzyło się o komputery z Windowsem.

Jak zauważyła redakcja Sammobile, Samsung Internet pojawił się w sklepie Microsoft Store. Co ciekawe, nie da się go wyszukać przez „lupkę” w windowsowej aplikacji, ale jeśli skorzystacie z tego linku, będziecie mogli go zainstalować na swoim pececie przez odnośnik ze strony www sklepu.

Samsung Internet na Windows 11 (fot. własne)

Wygląda jak „stary Chrome”

Samsung Internet nie jest w stanie wyprzeć się swoich korzeni. Ponieważ powstał w oparciu o Chromium, będzie podobny do innych przeglądarek o takich samych fundamentach. Nawet gdybyśmy chcieli zainstalować jakieś rozszerzenia, to program odsyła nas do Chrome Web Store. Pod pewnymi względami to dobrze – nie czujemy się zagubieni, a całość sprawia wrażenie czegoś znajomego.

Samsung Internet potrafi zaimportować historię przeglądania, zakładki, zapisane strony, a nawet otwarte karty z naszej aktualnie używanej przeglądarki. Jeśli na telefonie używamy tego samego programu do przeglądania Internetu, to ucieszymy się z synchronizacji między wersją mobilną a desktopową. Jedyne, czego brakuje, to synchronizacji zapisanych haseł.

Żeby skorzystać z synchronizacji kont Samsunga, trzeba doinstalować osobny program z Microsoft Store (fot. własne)

Reszta prezentuje się dość standardowo: mamy blokowanie reklam w dwóch trybach (podstawowym i agresywnym), tryb incognito, czy możliwość wyboru trybu jasnego lub ciemnego.

Oczywiście nie wszystko jeszcze działa, jak trzeba. Poza brakiem synchronizacji haseł, gdzieniegdzie w ustawieniach widać nieprzetłumaczony z języka koreańskiego tekst. Sporo takich linijek widzimy też podczas pierwszego uruchomienia programu.

Ciekawe, że Samsung postanowił wejść na i tak już zatłoczony rynek przeglądarek internetowych dla komputerów działających na systemie Windows. Czas pokaże, czy użytkownicy będą skłonni zmienić swoje przyzwyczajenia i porzucić dotychczas wykorzystywane rozwiązania w zamian za bezproblemową synchronizację między smartfonem Galaxy a komputerem z Windowsem.