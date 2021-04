Xiaomi szykuje nie jeden, a dwa nowe tablety. Nadchodzą Mi Pad 5 oraz Mi Pad 5 Pro

Xiaomi szykuje się, by powrócić na rynek tabletów. Pierwsze przecieki sprzed kilku tygodni sugerowały, że podczas wydarzenia, na którym zaprezentowano nowe smartfony z serii Mi 11, producent pokaże również Mi Pada 5. Tak się jednak nie stało. Nic straconego, bowiem to urządzenie może zadebiutować w ciągu najbliższych tygodni i to nie w jednej, lecz w dwóch wersjach. Co wiemy na temat Xiaomi Mi Pad 5?

Xiaomi Mi Pad 5 oraz Mi Pad 5 Pro zaoferują topową specyfikację

Według najnowszych przecieków, Xiaomi wkrótce pokaże dwa nowe tablety. Oba mają zaoferować 11-calowe wyświetlacze i design, nawiązujący – przede wszystkim wyglądem aparatów – do Xiaomi Mi 11.

fot. Weibo

Podstawowy model, Mi Pad 5, ma być napędzany procesorem MediaTek Dimensity 1200, więc będzie to sprzęt z górnej półki. Wyświetlacz zaoferuje odświeżanie w 120 Hz, zaś częstotliwość próbkowania dotyku wyniesie 480 Hz.

Sercem modelu z dopiskiem Pro ma być zaś procesor Snapdragon 870. Jego wyświetlacz ma mieć rozdzielczość 2K oraz odświeżanie na poziomie aż 144 Hz. Potwierdzałoby to poprzedni przeciek, sugerujący wykorzystanie takiego połączenia w nowym tablecie Xiaomi.

Oba tablety, z racji sporego wyświetlacza, mają działać pod kontrolą nakładki MIUI for Pad, czyli MIUI dostosowanego pod duże ekrany. Podobne rozwiązania do wykorzystanych w tej wersji systemu mają być wykorzystywane w smartfonie Mi MIX Fold.

Xiaomi Mi Pad 3

Kiedy zadebiutują nowe tablety Xiaomi?

Data premiery Xiaomi Mi Pad 5 oraz Mi Pad 5 Pro nie jest jeszcze znana, choć niektóre przecieki sugerują, że ma ona mieć miejsce jeszcze w kwietniu. Według źródeł, urządzenie przechodzi już ostatnie certyfikacje przed wprowadzeniem go do sprzedaży, więc może pojawić się na rynku szybciej niż byśmy się tego spodziewali.

Cena oraz dostępność w Europie pozostają nieznane.