Tablet za mniej niż 500 złotych. Idealny wybór dla dziecka?

Tablet to urządzenie, które zastępuje tradycyjne komputery i laptopy, stając się jednym z najpopularniejszych sposobów na przeglądanie internetu, przeprowadzanie rozmów wideo i oglądanie filmów czy seriali. Firma TECLAST udowadnia, że ponad 10-calowy tablet można kupić za mniej niż 500 złotych. Co oferuje to urządzenie i czy będzie to idealny wybór dla dziecka?

Tablet TECLAST P25T – co oferuje?

TECLAST to producent, o którym już kilkukrotnie pisaliśmy w kontekście budżetowych tabletów. Nie inaczej jest też tym razem – TECLAST P25T to urządzenie wyposażone w 10,1-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD (1280×800 pikseli) i kącie widzenia 178°. Ekran ma wąskie ramki, co w pozytywny sposób wpłynie na komfort jego użytkowania. Na jednej z krótszych ramek została umieszczona 2 Mpix kamerka do rozmów wideo i selfie. Z kolei na tylnym panelu znalazły się 5 Mpix aparat główny i lampa błyskowa LED.

Motorem napędowym tabletu jest czterordzeniowy procesor Rockchip RK3566. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Mali-G52. W TECLAST P25T procesor jest wspierany przez 4 GB RAM, a do tego producent wyposażył urządzenie również w 64 GB wbudowanej pamięci, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD. Trzeba przyznać, że nie jest to demon prędkości i użytkownicy nie wykorzystają go zapewne do wymagających gier mobilnych.

Akumulator, w który wyposażono ten tablet, ma pojemność 5000 mAh. Użytkownicy naładują go za pomocą załącza USB-C. W tablecie znalazło się również miejsce na złącze audio 3,5 mm. Na pokładzie nie znajdziemy modułu LTE – z internetem można połączyć się za pomocą Wi-Fi.

TECLAST P25T (źródło: TECLAST)

Cena jest naprawdę atrakcyjna

TECLAST P25T występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej oraz niebieskiej. Dodatkowo tylny panel urządzenia pokryty jest teksturą, która ma działać antypoślizgowo. TECLAST P25T jest dostępny w sprzedaży w sklepie producenta na platformie AliExpress. Z okazji premiery marka przygotowała specjalną promocję, która potrwa do 3 marca. Dzięki niej i kuponowi (który trzeba ręcznie aktywować) tablet można kupić za około 435 złotych (z VAT).

Tablet kusi przede wszystkim niską ceną, niekoniecznie wydajnością swoich podzespołów, która jest po prostu marna. Jednak wracamy teraz do pytania postawionego przeze mnie w tytule. Uważam, że może być to dobry, a przede wszystkim niedrogi wybór na tablet dla dziecka. Sprzęt bez problemu powinien poradzić sobie z odtwarzaniem filmów, a także nauką zdalną – tutaj duży, ponad 10-calowy ekran jest dużym plusem tego urządzenia. Dodatkowo może umożliwić również rozgrywkę w mniej wymagające gry online.