Samsung potwierdza: Galaxy Tab S6 5G nadchodzi

Na rynku jest już wiele smartfonów z modemami 5G, natomiast tabletów obsługujących sieć piątej generacji wciąż brak. Samsung jako jeden z pierwszych producentów wprowadzi do sprzedaży takie urządzenie – producent oficjalnie zapowiedział model Galaxy Tab S6 5G.

Samsung bardzo szybko wprowadził do swojej oferty smartfony z modemami 5G, dzięki czemu aktualnie jest największym producentem inteligentnych telefonów obsługujących sieć piątej generacji (na drugim miejscu, mimo znacznie mniejszej sprzedaży, znajduje się LG). Koreańczycy dużo zyskali dzięki szybkiemu uruchomieniu 5G w swojej ojczyźnie, więc zupełnie naturalne jest rozszerzenie portfolio o kolejne urządzenia z modemami 5G.

Samsung zapowiada tablet Galaxy Tab S6 5G

Pierwsze informacje na temat tego urządzenia pojawiły się już na początku października 2019 roku, bowiem w bazach Wi-Fi Alliance i Bluetooth SIG odnaleziono model o oznaczeniu SM-T866N (dla przypomnienia, Galaxy Tab S6 to SM-865N). Co więcej, drugie z ww. źródeł od razu podało, że ukrywa się pod nim Samsung Galaxy Tab S6 5G. Już wtedy wiadomo więc było, że oficjalny debiut jest tylko kwestią czasu.

Teraz Samsung oficjalnie to potwierdził, ponieważ umieścił na swojej koreańskiej stronie tablet o ww. nazwie i oznaczeniu. Producent nie podał jednak daty premiery, a jedynie poinformował, że odbędzie się ona „wkrótce”. Mimo to, wydaje się całkiem prawdopodobne, że Koreańczycy zaprezentują Galaxy Tab S6 5G szerszej publiczności już za dwa tygodnie, na targach CES 2020 w Las Vegas, wraz ze smartfonami Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite.

Galaxy Tab S6 5G ma duże szanse być pierwszym na rynku tabletem z modemem 5G. Nie będzie jednak jedynym, ponieważ Huawei już miesiąc temu, podczas prezentacji MatePad Pro zapowiedział, że do sklepów trafi również wersja obsługująca sieć piątej generacji. Niektórzy spodziewają się, że w 2020 roku także Apple wprowadzi do sprzedaży iPady Pro z modemami 5G, lecz ostatnie doniesienia informowały, że stanie się to dopiero w 2021 roku.

Źródło: Samsung via SamMobile