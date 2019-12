Wiemy, kiedy spodziewać się premiery Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite

Samsung ani razu nie wspomniał, że planuje wprowadzić na rynek Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite, ale za sprawą płynących szerokim strumieniem przecieków atmosfera wokół tych smartfonów jest już rozgrzana do czerwoności. Oficjalna premiera jest tylko kwestią czasu – właśnie dowiadujemy się, kiedy powinniśmy się jej spodziewać.

Czytając przez lata Wasze komentarze, wydawało mi się, że wiele osób czeka na flagowca z dopiskiem „Lite” od Samsunga, jednak teraz, kiedy premiera aż dwóch czai się tuż za rogiem, odnoszę wrażenie, że spora część z Was podchodzi do nich raczej sceptycznie. Nie do końca rozumiem, z czego to wynika, szczególnie że przynajmniej Galaxy Note 10 Lite – jak na smartfon z tej rodziny – ma być całkiem przystępny cenowo. Według ostatnich doniesień, jego cena zostanie ustalona w Europie na „zaledwie” 609 euro (równowartość ~2600 złotych), podczas gdy Galaxy S10e kosztował na start 749 euro/3299 złotych. Galaxy S10 Lite ma być zaś zauważalnie droższy – za niego klientom podobno przyjdzie zapłacić 679 euro (równowartość ~2900 złotych).

Nie wiem, jakie szanse na sukces ma smartfon z serii Galaxy S, ale jestem przekonany, że Galaxy Note 10 Lite zainteresuje wiele osób – szczególnie że Galaxy Note 9 „wyparował” z oferty niemal wszystkich oficjalnych partnerów Samsunga w Polsce, a ceny Galaxy Note 10 zaczynają się od 4149 złotych. Nowy Notatnik spełni oczekiwania średnio wymagających użytkowników, którzy wygodę użytkowania cenią sobie o wiele bardziej niż wyśrubowaną specyfikację techniczną. Lista parametrów ma być bowiem eksflagowa (m.in. procesor Exynos 9810, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej).

Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite – premiera

Jak już wspomniałem (i sami zapewne doskonale wiecie), Samsung ani razu nie zapowiedział wprowadzenia na rynek Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite. Początkowo mówiło się, że Koreańczycy zaprezentują je jeszcze w grudniu, ale teraz wiadomo, że tak się nie stanie. Nie będziemy jednak musieli długo czekać na ich premierę, bowiem smartfony zadebiutują podczas targów CES 2020 w Las Vegas, które rozpoczynają się 7 stycznia (wtorek) i potrwają do 10 stycznia 2020 roku (piątek). Sprawdziły się więc doniesienia o opóźnionej premierze.

Nieoficjalnie mówi się, że przynajmniej Galaxy Note 10 Lite trafi do Europy niemal od razu, bo około 10 stycznia przyszłego roku.

Źródło: The Korea Herald